Op bezoek in een school in een van de meest kansarme wijken van Gent: ‘Wij helpen ouders ook met pakweg Electrabel of de kinderbijslag’

Onbetaalde facturen, lege brooddozen, ­onregelmatige afwezigheden: wie het thuis niet breed heeft, moet vaak vroeg of laat ook de school om hulp vragen. Maar hoe geef je ­leerlingen alle kansen, zonder te stigmatiseren? ‘Al die extraatjes: schaf ze af. Het laatste wat je wilt, is dat je kinderen anders bekeken worden.’

Kinderen met lege brooddozen die het Nederlands niet goed machtig zijn of slecht kunnen lezen. Of wat te denken van het lerarentekort en de leerlingen die zonder diploma afzwaaien? Het onderwijs staat voor grote uitdagingen. Maar bestaat ‘het onderwijs’ wel? De Morgen ging op bezoek bij scholen die elk op hun eigen manier die pijnpunten proberen aan te pakken. Vandaag: hoe gaat Jenaplan-school De Feniks in Gent om met armoede en ongelijkheid?

‘Beetje doorstappen jongens, het is tijd!” Fietsen, bakfietsen, steps, kinderkoetsen, kleuters met een gigantische boekentas op de rug: een bonte mix van kinderen en ouders druppelt vanuit de Bevrijdingslaan door de toegangspoort van Jenaplan-school De Feniks.

Directrice Isabelle De Poorter (51) kijkt met een glimlach toe of iedereen wel netjes in de klas belandt. Een seconde later is ze al druk in gesprek met een mama over de poster voor een schoolevenement, en met een secretariaatsmedewerker aan het regelen wie er achter brood zal gaan nu het keukenpersoneel van de stad staakt. Intussen plukt ze ook wat plastic zakken en ander afval van de grond.

Wanneer een wat schuchtere jongen op een fiets binnenrijdt, kijkt De Poorter verrast op. “Dat is een vluchteling uit Syrië die hier helemaal alleen is toegekomen”, vertelt ze. “Het enige wat hij had was een papiertje met één telefoonnummer in zijn broekzakken. Dat is nu een maand of twee geleden. Normaal komt hij altijd met het openbaar vervoer. Daarmee dat ik het zo wijs vind dat hij nu een fiets heeft.”

BRUGSE POORT - ROOIGEM Brugse Poort GENT 19.569 inwoners (7,3% van de Gentse bevolking) 54% 22% jonger dan 18 jaar heeft vader of moeder van vreemde herkomst 33% heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering BRUGSE POORT - ROOIGEM 19.569 inwoners (7,3% van de Gentse bevolking) 54% 22% heeft vader of moeder van vreemde herkomst jonger dan 18 jaar Brugse Poort 33% GENT heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering

Voor wie zich nog geen rollende ‘r’ inbeeldde bij het lezen van die laatste zin: de basisschool van De Poorter staat in Gent. Meer specifiek in de Brugse Poort, een wijk in het noordwesten van de stad die even bekend is om haar opgewaardeerde arbeiderswoningen met bloeiende geveltuinen als om verloederde gevels die naar huisjesmelkerij ruiken. In de paar straten rond de school kun je zowel een döner kebab bestellen bij een van de vele pitazaken als een latte macchiato met havermelk in een trendy ingerichte koffiebar.

Die diversiteit is niet louter een indruk die je vanaf de straat krijgt. Volgens cijfers van de stad Gent had in 2022 in de buurt Brugse Poort-­Rooigem 54 procent van de inwoners een vader en/of moeder met niet-Belgische herkomst. Van meer dan een derde onder hen liggen de roots in Turkije, Noord-Afrika of Oost-Europa.

Tegenover de jonge tweeverdienersgezinnen die zich de laatste jaren almaar vaker in de wijk vestigen, staat ook een aanzienlijk aantal kansarme inwoners. Een op de drie buurtbewoners kan bij dokterskosten rekenen op een verhoogde tegemoetkoming. Vier op de tien hebben recht op een uitkering, het hoogste cijfer van alle Gentse wijken.

Watervalsysteem

“We willen als school echt een spiegel van de Brugse Poort zijn”, vertelt De Poorter. “Want het kan niet dat je in een diverse buurt woont maar op school iets helemaal anders ziet.” Goed om te weten: een leerling loopt volgens onderwijsmaatstaven risico op kansarmoede als de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft, het kind in een buurt met veel leerachterstand woont, een schooltoelage ontvangt en/of de thuistaal niet Nederlands is. In De Feniks kruisen vier op de tien leerlingen drie of meer van die kenmerken aan.

Dat is niet altijd zo geweest. “We zijn in drie à vier jaar tijd van een redelijk kansrijke naar een zeer diverse school gegaan”, vertelt Fatiha Rochdi (50), die als brugfiguur op de school werkt. “Er melden zich de laatste tijd veel meer kansarme gezinnen aan.”

Brugfiguren worden per drie schooljaren door de stad aangesteld om scholen met een relatief hoog aantal kansarme leerlingen te helpen. De bedoeling is dat ze de buurt, ouders en school samenbrengen om kinderen in kansarmoede te ondersteunen. “Maar het gaat veel ruimer dan dat”, vertelt Rochdi. “Ouders kunnen mij ook vragen om eens naar Electrabel te bellen of een papier voor de kinderbijslag in te vullen. Strikt genomen is dat niet mijn job, maar als ik daardoor de ouders kan helpen dingen in orde te brengen, heeft dat ook invloed op de kinderen.”

Hoe snel armoede thuis doorsijpelt naar armoede op school, wordt door de krantenkoppen van het afgelopen jaar pijnlijk duidelijk. Zo berichtte De Standaard begin mei nog dat de onbetaalde schoolfacturen tijdens het vorige schooljaar een gat van 11 miljoen euro sloegen in de begroting van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Terwijl dat bedrag in 2018 nog maar 8 procent besloeg, nemen de onbetaalde facturen al 13 procent van de totale omzet van de onderwijsverstrekker in beslag.

Bovendien trokken de voorbije jaren scholen aan de alarmbel omdat steeds meer leerlingen met honger in de les zitten. Verschillende armoedeorganisaties gaven een jaar geleden al aan dat meer en meer ouders bij hen aankloppen voor hulp met schoolfacturen. Daar zaten ook opvallend veel gezinnen uit de middenklasse bij. En met 1 september in aantocht stijgen sowieso opnieuw de zorgen over duur schoolmateriaal en hoge inschrijvingskosten.

Directrice Isabelle De Poorter: ‘Kinderen hebben soms wat meer tijd nodig dan anderen, bijvoorbeeld met lezen. Daarop proberen wij in te spelen.’ Beeld Tim Dirven

Volgens een onderzoek van professor sociologie en armoede-expert Wim Van Lancker (KU Leuven) blijft extreme armoede bij kinderen desondanks nog beperkt. Slechts 0,1 procent van de Vlaamse kinderen tussen 0 en 15 jaar kan niet elke dag groenten of fruit eten. Voor een warme maaltijd met vlees, vis of een veggievervanger is dat 0,9 procent. Het aantal kinderen die geen nieuwe schoenen of kledij kunnen kopen, ligt wel iets hoger: respectievelijk op 2 en 6 procent. Dertien procent kan zich geen vrijetijds­activiteiten veroorloven.

Hoeveel kinderen met honger op de schoolbanken zitten, is moeilijker te becijferen, zegt Van Lancker. “Maar dat scholen het gevoel hebben dat de problemen toenemen, heeft wel een reële basis. Als de armoede de voorbije vijftien jaar toenam, was dat vooral bij kinderen tussen de 0 en 18 jaar.”

Ook krijgt België, in vergelijking met andere Europese landen, kinderen erg moeilijk uit ­armoede. Van Lancker: “De kans dat een kind vier jaar arm is, bedraagt hier 13 procent. In ­Denemarken is dat minder dan 1 procent.”

Omdat de studie kinderen in armoede maar vier jaar volgde, is het moeilijk om hieruit te besluiten dat ons onderwijssysteem – waar kinderen minstens twaalf jaar in doorbrengen – faalt. Maar het idee dat ons onderwijs een baken van sociale mobiliteit zou zijn, mogen we volgens Van Lancker in ieder geval laten varen.

Als voorbeeld verwijst hij naar het watervalsysteem: in het secundair onderwijs starten leerlingen dikwijls in een ‘hogere’, meer theoretische richting, om bij teleurstellende resultaten vervolgens ‘af te zakken’ naar een technische of beroepsopleiding. “Waardoor ze op het einde van hun schoolcarrière ook minder vaak doorstromen naar het hoger onderwijs, en later ook gemiddeld een stuk minder verdienen”, zegt Van Lancker.

Speelgoed, zwemkledij, schoenen of boeken: wat een kind of ouder ook nodig heeft, ze kunnen het vinden in een van de weggeef- of uitleenkasten in de grote inkomhal van De Feniks. Terwijl we langs een hoop vrolijk rode driewielers voorbijlopen en de trap nemen, vertelt De Poorter over een van de gekste dingen die ze al voor een leerling kocht. “Het meisje kwam bijna elke dag te laat. Pas later kwamen we erachter dat de mama elke dag om zeven uur naar haar werk moest vertrekken. Haar dochter moest telkens alleen opstaan. We kochten haar een wekker, en daarna kwam ze op tijd.”

Als een leerling te laat of afwezig is, belt de school dagelijks naar de ouders om te vragen of ze ergens kan ondersteunen. Krijgt ze geen reactie, dan gaat een leerkracht of de brugfiguur over tot een huisbezoek. In sommige gevallen schakelt de school het CLB in.

35 signalen

Die bezorgdheid is niet ongegrond. Volgens onderwijstijdschrift Klasse en het project Kleine Kinderen Grote Kansen (een samenwerking van alle Vlaamse lerarenopleidingen om kinderen in kansarmoede meer onderwijskansen te bieden, red.) is vaak afwezig zijn of te laat komen een van de 35 signalen waaraan scholen kansarmoede kunnen herkennen. Lege of ongezonde brooddozen, slechte hygiëne of versleten kleren zijn andere klassieke voorbeelden. Maar het zijn, zoals ook De Poorter opmerkt, zeker niet de enige relevante tekenen aan de wand: “Er zit een meisje hier op school van wie het gezin dakloos is. Als ik jou niet zeg wie dat is, ga je er zelf helemaal niets van zien.”

Rapporten en brieven die niet ondertekend worden, ouders die niet naar het oudercontact komen of een leerling die regelmatig de les verstoort: ook dat kunnen belangrijke signalen zijn dat een kind uit een moeilijke thuissituatie komt. “Armoede is multidimensionaal”, zegt professor onderwijseconomie Ides Nicaise (KU Leuven). “De onbetaalde facturen en slecht gevulde brooddozen zijn het topje van de ijsberg. Daarachter zitten ook obstakels van culturele aard, taalontwikkeling, en de pedagogische draagkracht van ouders.”

Ouders met beperkte ­middelen kunnen bij De Feniks allerlei zaken ­krijgen of lenen. Dit is een van de drie weggeefkasten. Beeld Tim Dirven

Tenzij de ouders zelf aangeven dat ze in de problemen zitten, zijn zulke obstakels voor leerkrachten veel moeilijker te herkennen. Brugfiguur Fatiha Rochdi grijpt daarom de inschrijvingen voor het volgende schooljaar aan om de ouders al eens voorzichtig uit te horen. “Ik vraag bijvoorbeeld of ze een uitkering ontvangen en of ze al lang in het land zijn. Zo weet ik al een beetje wie ik voor mij heb.”

Nadien start het moeilijkste onderdeel van Rochdi’s werk: het vertrouwen van de ouders of leerlingen winnen. “Dat kan ik niet alleen. Zonder de informatie die leerkrachten mij geven, kan ik niet veel doen.”

Het is dan ook cruciaal dat ook leerkrachten voldoende voelsprieten hebben voor de problematiek. Er zijn initiatieven om in het curriculum van de lerarenopleiding meer aandacht te krijgen voor kansarmoede, maar in de praktijk blijken leerkrachten vaak nog onvoldoende getraind om ermee om te gaan. Nicaise: “Leerkrachten en scholen denken nog te veel in termen van gevestigde trajecten. Zo houden ze onbewust de structurele hinderpalen in het onderwijs, die leerlingen fundamentele leerkansen ontnemen, in stand.”

Scholen kiezen er volgens Nicaise bijvoorbeeld nog te vaak voor om leerlingen met leerachterstand hun jaar opnieuw te laten doen, in plaats van herexamens of een zomerschool te organiseren. “Leerkrachten denken dat ze er het beste aan doen om een leerling die het moeilijk heeft, zo snel mogelijk op het ‘juiste’ traject te zetten”, aldus Nicaise. “Dat is dan vaak de B-klas of het buitengewoon onderwijs. Terwijl die kinderen mits extra ondersteuning ook in het regulier onderwijs zouden kunnen groeien.”

In De Feniks kiezen ze al lang niet meer voor klassieke leerjaren. Dat komt doordat de Jenaplan-filosofie die de school volgt, leerlingen van elkaar laten leren centraal zet. Kleinere en grotere kleuters komen regelmatig bij elkaar over de klasvloer. In het lager bestaan klassen uit leerlingen van het eerste tot het derde leerjaar (de middenbouw), of van het vierde tot het zesde leerjaar (bovenbouw). Kinderen uit de middenbouw die sterker zijn in wiskunde, kunnen voor dat onderwerp les volgen in de bovenbouw. Omgekeerd kun je vanuit de middenbouw ook voorlezen aan de kleuters als die ­extra oefening nodig is.

“Zo hebben die kinderen ook eens een succeservaring”, legt De Poorter uit. “Dat is nodig om vooruit te gaan. We hebben bijvoorbeeld een leerling gehad die niet een, maar drie keer het eerste leerjaar heeft gedaan. In het derde kon hij plots lezen. Die had gewoon meer tijd nodig. Natuurlijk: het is ook onze valkuil. Want hoeveel tijd geef je iemand? Het mag ook niet te gemakkelijk worden. We moeten nog altijd het beste uit iedereen proberen halen.”

Beeld Tim Dirven

Wat het leerkrachten ook niet gemakkelijk maakt om met armoede om te gaan, is dat ze er vaak zelf geen ervaring mee hebben. “Ondanks onze diversiteit blijven we een erg kansrijk team”, geeft Rochdi toe. In De Feniks proberen ze leerkrachten bewust te maken van de bril waarmee ze naar bepaalde situaties kijken.

Zo kwam er tijdens een teambuilding eens een theatergroep langs waarvan de acteurs zelf ervaring hebben met armoede. Ze speelden situaties na die hen op andere scholen echt waren overkomen. Hoe ga je om met ouders die geen geld hebben voor boeken of schrijfgerei? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen die thuis geen computer hebben ook de foto’s van de sportdag kunnen bekijken? Wat doe je als een leerling de vrieskou moet trotseren met een dunne, versleten jas? Als de leerkrachten vonden dat de ­scène de verkeerde kant op ging, konden ze ­inspringen en tonen hoe zij het zouden aanpakken. “Dat was heel confronterend”, aldus Rochdi. “Sommige collega’s lieten zelfs een traan.”

Spaghettiavond

Ook de ouderraad en het feestcomité van de school weerspiegelen nog niet de kleur en diversiteit die in de klaslokalen wel aanwezig is. “Als we eenmalig vragen om bijvoorbeeld een maaltijd te maken voor het schoolfeest, lukt het meestal wel om veel ouders te bereiken”, vertelt Rochdi. “Maar structureel participeren is voor sommige ouders nog moeilijk.”

Een spaghettiavond waarvan de opbrengsten naar de bosklassen gaan, plaatste de ouderraad recent nog voor een moeilijk vraagstuk. Sommige ouders wilden met het geld vooral de leerlingen helpen die het het meeste nodig hebben, anderen verdeelden de opbrengst liever over alle leerlingen. Al kwam het nooit echt tot een discussie: door de inflatie en hoge energieprijzen, was het sowieso al krabben om de bosklassen überhaupt te laten doorgaan. Bovendien: hoe bepaal je als ouderraad in godsnaam welke andere ouders hulp nodig hebben met hun facturen en welke niet?

Tekenend is ook het voorbeeld van een mama die op een ochtend plots in Rochdi’s kantoor stond. Zonder hoofddoek en met haar haren in wilde pieken vertelde ze hoe haar man haar had geslagen. Rochdi stelde voor om de politie of een andere instantie te verwittigen, maar dat wilde de vrouw niet. “Na een halfuurtje is ze gewoon weer naar huis gegaan. Dan kan ik niet anders dan het ook loslaten.”

Beeld Tim Dirven

De Jenaplan-scholen hechten er veel belang aan dat kinderen van elkaar leren. Ook in De Feniks zitten verschillende leeftijden vaak bij elkaar. Beeld Tim Dirven

En zo blijven gelijke kansen ook op deze school een constante, soms pijnlijke zoektocht. Maar het zou geen eenzame zoektocht mogen zijn, vindt coördinator Heidi Degerickx van Netwerk tegen Armoede. Die organisatie hamert al enkele jaren op het belang van een maximumfactuur in het secundair onderwijs, zodat ouders tijdens het schooljaar niet voor onaangename financiële verrassingen komen te staan. Het Netwerk spoort de Vlaamse overheid ook aan om de schooltoeslag bij de kinderbijslag (groeipakket) ten laatste op 30 juni uit te betalen. Nu gebeurt dat soms pas als het schooljaar al weken of maanden aan de gang is: veel te laat om de vloed aan schoolkosten in september mee te kunnen betalen. Tot slot ziet het Netwerk de brugfigurenwerking graag uitgerold over alle Vlaamse steden en gemeenten.

“Scholen kunnen het probleem van armoede niet oplossen”, zegt ook Van Lancker. “Maar natuurlijk kunnen ze wel de omstandigheden creëren waarin kinderen goed kunnen leren. Je merkt dat heel wat scholengemeenschappen het daar moeilijk mee hebben: ofwel weten ze niet goed hoe, ofwel denken ze dat er bij hen geen armoedeprobleem is.”

Circuslessen

De drempel om als ouder in armoede op eigen initiatief naar de school te stappen, is hoog. Helena*, mama van een zoon en dochter uit het Antwerpse, ervaarde dat een aantal jaar geleden uit eerste hand. “Ik zat in collectieve schuldbemiddeling en moest op een weekbudget overleven. Ik heb het geluk dat ik vrij creatief ben. Als de school verwachtte dat we iets extra meegaven, voor Sinterklaas bijvoorbeeld, gaf ik een tweedehands gezelschapspel mee. Om te verklaren waarom de doos gehavend was, schreef ik een brief in de naam van Piet waarin hij zei dat hij de spelletjes al had gespeeld. De kinderen vonden dat gelukkig cool.”

Nu ze niet langer in schulden zit en haar kinderen afgestudeerd zijn, geeft Helena zelf huiswerkbegeleiding aan kinderen in kansarmoede. Ze ziet hetzelfde schaamtegevoel nu ook bij ­andere ouders: “Al die extraatjes: schaf ze af. Ouders houden nog liever hun kinderen thuis, dan dat ze hen met lege handen naar een sport- of themadag sturen. Het laatste wat je wilt, is dat je kinderen anders bekeken worden.”

Om geen lege plaatsen op de bus naar de sportdag of het toneel te hebben, neemt De Feniks alvast de kosten voor al die extra schoolactiviteiten voor zijn rekening. Daarnaast voorziet de stad Gent sowieso gratis busvervoer en toegang tot stadsmusea voor alle kinderen in de stad.

Maar de kracht van de school schuilt ook in de nauwe samenwerking met de Brugse Poort. Samen met andere buurtorganisaties leerde De Feniks zo al ouders fietsen of Nederlands spreken. Een Turkse psychologe kwam langs voor een gesprek over mentale gezondheid, en hielp zo een ouder die al een tijdje stiller was dan anders. En kinderen kunnen op een laagdrempelige manier samen met hun ouders tijdens en na school proeven van theatervoorstellingen door vzw Bij’ De Vieze Gasten, of gratis circuslessen uitproberen.

Belangrijk is dat deze activiteiten openstaan voor de hele buurt, waardoor gezinnen in kansarmoede zich niet gestigmatiseerd voelen. “In vergelijking met andere wijken zijn wij hier echt wel wat verwend”, aldus De Poorter. “Op dat vlak is de Brugse Poort dan weer kansrijk.”

*Helena is een schuilnaam. Haar echte naam is bekend bij de redactie. Maandag in deel 2: waarom het lerarentekort hand in hand gaat met een tekort aan directeurs.