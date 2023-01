Op bezoek in berucht Brussels kraakpand met asielzoekers: ‘Zelfs de politie durft hier niet meer binnen’

Na het Brusselse Noordstation en het Maximiliaanpark is nu een kraakpand in de Paleizenstraat het symbool van de miserabele omstandigheden waarin asielzoekers en mensen zonder papieren moeten overleven zonder enig vooruitzicht. ‘Ik breek al ruim een jaar mijn hoofd over deze verrottingsstrategie.’

Wanneer vrijwilligers zondagavond eten brengen, breekt in het kraakpand in de Paleizenstraat ei zo na een gevecht uit: er wordt getrokken, geduwd en geroepen. Honderden mannen, verzwakt en hongerig, proberen een bakje groenten en rijst te bemachtigen, maar er is niet genoeg voor iedereen.

De sfeer is grimmig in het vroegere hoofdkantoor van de belastingdienst, waar al sinds oktober een duizendtal mensen die asiel zoeken of thuisloos zijn, kamperen. Ze delen twee douches en drie wc’s. “Het is hier verschrikkelijk”, vertelt Robert, een 23-jarige man uit Sierra Leone, die zonder matras op de grond slaapt. “Mensen zijn onder invloed, hebben honger of maken ruzie met elkaar.” Hij wijst naar bloed op de muren en urine op de vloer. Er werden al verschillende keren mensen neergestoken, zegt hij, en eind december stierf een Tunesiër, wellicht na een overdosis medicijnen.

Voor de deur staan twee veiligheidsagenten. “Wij gaan enkel naar binnen als er een noodsituatie is. Zelfs de politie durft hier niet meer binnen te gaan.” Ook het Rode Kruis, dat medische zorg biedt, blijft uit veiligheidsoverwegingen buiten. Tussen de bewoners tieren ziektes als difterie en schurft welig.

Hoe is het zo ver kunnen komen? En, belangrijker wellicht: hoe kan het zijn dat dit niet de eerste keer is dat asielzoekers en mensen zonder papieren in ellendige omstandigheden moeten zien te overleven? Al sinds de asielcrisis in 2015 kamperen ze in het Brusselse Noordstation of in het Maximiliaanpark.

Beeld Aurélie Geurts

“Die kampen waren het gevolg van de toenmalige asielquota”, zegt Benoit Dhondt, als advocaat gespecialiseerd in asielrecht. “Maar ik had toen de indruk dat die ophoping van mensen in miserabele omstandigheden ook moest dienen om een bepaald discours in stand te houden. De haveloosheid leidde ertoe dat mensen hun menselijkheid verloren en dat het probleem heel zichtbaar werd. Daardoor leek het veel groter dan het eigenlijk was.”

Recht of gunst?

Volgens het kabinet van Nicole de Moor (cd&v), staatssecretaris van Asiel en Migratie, heeft het gros van de krakers in de Paleizenstraat geen asielaanvraag ingediend waardoor ze geen recht hebben op opvang, maar of dat klopt, is maar de vraag. Het Rode Kruis beweert immers dat minstens driekwart van de bewoners wel degelijk een aanvraag heeft ingediend.

Bovendien waarschuwen experts en ngo’s al ruim een jaar voor deze ellende, veroorzaakt door een chronisch tekort aan opvangplaatsen. Meer zelfs: Fedasil is al zeker duizenden keren veroordeeld omdat ze alleenstaande mannen die asiel zoeken niet de opvang bieden waar ze recht op hebben. “Ik noem het georganiseerde anarchie. De rechten van deze mensen worden op flagrante wijze geschonden: een basisrecht wordt voorgesteld als een gunst, een geste van de overheid”, zegt Dhondt.

En ook al kondigde De Moor vorige week aan dat Fedasil honderd asielzoekers uit het kraakpand heeft kunnen identificeren en dat er inmiddels 81 mensen naar opvangcentra zijn verhuisd, de vraagtekens blijven. Wat met die honderden die er nog zitten? En hoe wil ze vermijden dat we binnen een paar maanden met exact hetzelfde probleem zitten, maar dan op een andere locatie?

Sylvie Micholt, tot voor kort als advocate gespecialiseerd in het migratierecht en voormalig cd&v’ster die uit afkeer voor het huidige asielbeleid haar partijkaart heeft ingeleverd, zegt: “Ik denk dat we kunnen spreken over een verrottingsstrategie. Maar waarom, daar breek ik al ruim een jaar mijn kop over. Ik vermoed dat ze bang zijn om extreemrechts in de kaart te spelen.”

Aanzuigeffect

Daarachter speelt mogelijk ook de hoop dat hiermee het zogenaamde aanzuigeffect, waar politici als Sammy Mahdi (cd&v) en Conner Rouseau (Vooruit) al voor waarschuwden, te temperen. “Het spreekt voor zich dat de staatssecretaris oplossingen blijft zoeken voor de asielzoekers”, reageert het kabinet van De Moor. Dat duurt even en er moet gecontroleerd worden wie waar recht op heeft.

Maar Dhondt is sceptisch. “Ik weet niet of het de primaire verklaring is, maar het lijkt er toch op dat de regering er stiekem op rekent dat de uitzichtloosheid en onvoorspelbaarheid waarin mensen belanden als ze asiel aanvragen, anderen afschrikken om hetzelfde te doen. Of dat deze mensen uiteindelijk naar een ander land of in de illegaliteit zullen verdwijnen.”

De vraag is of dat realistisch is. De afgelopen twee jaar is het aantal verzoeken om bescherming gestegen, aldus cijfers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Micholt: “De meerderheid van die mensen komt uit oorlogslanden. En waar oorlog woedt, zullen mensen hun hebben en houden achterlaten en vluchten.”

Ook Dhondt stelt vast dat die ontrading niet werkt: “Al jaren doet Europa veel moeite om het die mensen zo moeilijk mogelijk te maken: de vluchtwegen hierheen zijn gevaarlijker dan ooit, de omstandigheden waarin mensen leven, zijn soms ondraaglijk. Dat weten ze in die herkomstlanden ook: ze weten dat gevluchte familieleden soms jarenlang verdwijnen en onbereikbaar zijn. Maar het lost niets op. Wat mijn cliënten altijd vertellen, is dat ze niet zouden vertrokken zijn als het niet nodig was.”