Al een week staan de tankstations in het Verenigd Koninkrijk droog. En wie wel benzine vindt, moet uren aanschuiven. In de supermarkten is het dan weer een speurtocht naar een flesje water of diepvriesgroenten.

Chaos troef in Groot-Brittannië. Ellenlange wachtrijen aan verschillende tankstations kleuren het straatbeeld en in de supermarkt is er amper nog water te vinden. We ontmoeten taxichauffeur Jamie (47) aan een Esso-station in Noord-Londen. Naast toeristen vervoeren is het bijna zijn fulltimejob geworden om sociale media te checken en zo als allereerste te weten te komen waar er nog brandstof is. “Benzine is het enige waarover met collega’s nog wordt gesproken”, vertelt hij. “Gisterenavond ben ik bij wel vijf tankstations gepasseerd. Nergens was nog diesel te vinden. Tot ik vlak voor middernacht nog kon aanschuiven aan een station in Park Lane. Anderhalf uur later stond ik pas aan de pomp. Het is een miserie.”

De brandstofcrisis loopt de spuigaten uit in de Britse hoofdstad. Niet dat er geen brandstof meer in voorraad is, maar de benzine geraakt gewoon niet tot aan de pomp. Het VK kampt met een tekort aan wel 100.000 vrachtwagenchauffeurs. Door de coronacrisis en strenge immigratieregels na de brexit zijn veel buitenlandse arbeidskrachten terug naar hun thuisland vertrokken. De situatie over het Kanaal is zelfs zo erg dat er ruim 200 militairen starten als truckchauffeur om mee benzine te verdelen. Volgens onze Jamie begon alles toen premier Boris Johnson op televisie zei dat de Britten “absoluut niet moesten panikeren. Wat hij dan verwacht? Mensen panikeerden als zot”, vervolgt hij. “Ze houden ongegeneerd auto’s tegen, of rijden verboden richtingen in om toch maar de eerste te zijn.”

Zodra ergens een tankstation open is, staat er in de kortste tijd een flinke wachtrij. Mama Leila Pals (40) is tot haar grote opluchting gemakkelijk tot aan de pomp van een BP-station geraakt. “Ik woon om de hoek en kan dus perfect in de gaten houden wanneer de file wat minder is, zoals nu”, vertelt ze. “Maar een vriendin van mij - ze werkt als vroedvrouw aan huis - is deze nacht opgestaan om zeker tegen 6 uur getankt te hebben, zodat ze kon gaan werken. Het is een nachtmerrie.” Volgens Leila moeten we de reden niet ver zoeken. “Dit is puur de brexit en niets anders. De regering moet eens stoppen met zich te verschuilen achter de coronacrisis.”

Waar er ook maar benzine of diesel te verkrijgen is, ontstaat meteen een flinke wachtrij. Beeld AFP

De emoties lopen stilaan op. Zeker omdat je per klant maar voor maximaal 35 pond - ongeveer 40 euro - mag tanken. Al gaan sommigen daar creatief mee om, zoals Londenaar Steve Heggens (66). Wanneer we hem aanspreken, is hij druk bezig aan een Esso-station. Enerzijds om zijn wagen ‘vol’ te tanken, anderzijds om nog eens vijf liter in een jerrycan te pompen voor zijn vrouw. Alleen moet hij daarvoor dus twee keer naar binnen om te betalen, tot ontsteltenis van andere wachtenden.

Iets verderop komt truckchauffeur Victor Desantos (52) gehaast de Texaco opgereden. Wanneer hij ziet dat het is afgesloten, draait hij weer om. Geen tijd te verliezen. De tomaten en aardbeien in zijn camion moeten ‘asap’ naar de winkels gebracht worden. Victor is normaal teamleader van een groep chauffeurs en niet fulltime op de baan, maar nu kan hij niet anders. “Ik werk 6 dagen op 7, tot wel 18 uur per dag”, zegt hij alsof het niets is. “Tegen morgen moet ik dringend nog een nieuwe chauffeur vinden, maar ik vrees ervoor.”

De truckchauffeur heeft een gezin van drie. “Ik zie mijn kinderen amper de laatste tijd. Dat is de opoffering die ik moet maken tot de chaos voorbij is.” Alleen heeft iedereen het raden naar wanneer dat zal zijn. “Wie zal het zeggen? Volgens mij komt pas goed als het hamstergedrag ophoudt”, zegt een andere taxichauffeur.

Lege schappen in de supermarkt. Beeld Getty Images

We passeren in drie grote Londense supermarkten en tegen de namiddag was het water bijna overal uitverkocht. Studente Anne (21) woont boven Sainsbury’s: “Het is al vier weken zo”, vertelt ze. “Als je niet voor 12 uur komt, heb je geen water meer. Mijn vriendinnen drinken nu voornamelijk kraantjeswater. Het lijkt wel alsof we back in time gaan.”

Een andere klant voegt toe: “Wie niet voor de middag komt, heeft ook geen rijst, diepvriesgroenten of knoflook meer.” Af en toe zijn er zo eens lege winkelrekken, ook bij kant-en-klare maaltijden. “Maar er zijn voldoende alternatieven, dus we liggen er niet wakker van. Van benzine daarentegen...”