Op 5 augustus duidelijk welke leden Reuzegom voor rechter moeten komen voor dood Sanda Dia

Inmiddels is het twee en een half jaar geleden dat de bewuste studentendoop volledig uit de hand liep. Het gerechtelijk onderzoek is al afgesloten, maar het bleek geen eenvoudige klus om tot de mogelijke doorverwijzing van de 18 betrokkenen te komen. Bij een eerdere samenkomst op 7 juni werd door strafpleiter Joris Van Cauter een wrakingsverzoek ingediend. Er werd de rechtbankvoorzitter verweten vooringenomen te zijn, maar het hof van beroep in Antwerpen wees het wrakingsverzoek af.

Vandaag werden de pleidooien gehouden voor de raadkamer. Die moet nu uitmaken wie van de achttien Reuzegommers zich uiteindelijk voor de rechter zal moeten verantwoorden. Na ruim drie uur zitting kwamen de verschillende raadslieden buiten. Op 5 augustus doet de raadkamer uitspraak.

De vader van Sanda en zijn vriendin kwamen aangeslagen buiten. “Het was niet makkelijk voor mijn cliënten, omdat ze voor de eerste keer hebben gehoord wat de standpunten van de advocaten van de verdediging waren”, zegt hun advocaat Sven De Baere. “op 5 augustus is er uitspraak over de doorverwijzing. Dan moeten we nog zien of er tegen die beslissing hoger beroep aangetekend wordt.”

“Ik zou niet zeggen dat het vlot is verlopen”, zegt Liliane verjauw, advocaat van een Reuzegommer. “Men heeft vooral gepleit over elementen rond het medische onderzoek van Sanda. Maar dat moet aan bod komen als de zaak ten gronde wordt besproken. Ik heb de doorverwijzing ook voor mijn cliënt gevraagd, omdat het lang genoeg heeft geduurd.”

Christian Clement, advocaat van een reuzegommer. “Er zal nu een beslissing moeten genomen worden of het dossier zoals het nu voorligt alle elementen bevat om naar de rechter ten gronde te kunnen. We hebben de vraag gesteld of het dossier wel alle elementen bevat om de rechter ten gronde toe te staan om met volle kennis van zaken over het dossier te oordelen.”

Clement verwijst nog naar een reportage van het VTM-programma Telefacts waarin een vriend van Sanda Dia aan bod kwam. “Toen Sanda werd opgenomen in het UZA, was de eerste reactie van die vriend. ‘Sanda is opgenomen na een doop, dat wordt maag leegpompen en dan naar huis.’ Daar zit volgens mij nog één van de vragen.”