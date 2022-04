Oostenrijkse kanselier Nehammer na gesprek met Poetin: ‘Dit was geen vriendelijke ontmoeting’

De Oostenrijkse bondskanselier Karl Nehammer heeft maandag een ‘direct, open en moeilijk’ gesprek gehad met de Russische president Vladimir Poetin over de oorlog in Oekraïne. Nehammer was de eerste Europese leider die Poetin ontmoette sinds het begin van de invasie.

De Oostenrijkse bondskanselier was naar Rusland afgereisd om met Poetin te praten over een mogelijke dialoog tussen de Russische president en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Ook een wapenstilstand en de humanitaire corridors wilde hij ter sprake brengen.

‘Dit was geen vriendelijke ontmoeting’, zei Nehammer in een verklaring. ‘Het gesprek met president Poetin was zeer direct, open en moeilijk.’ Hij maakte niet duidelijk of het gesprek iets concreets had opgeleverd. Nehammer zei dat hij had gehoopt beëindiging van de oorlog een stap dichterbij te brengen en dat de ontmoeting zou leiden tot een verbetering van de situatie van de Oekraïense bevolking.

De Oostenrijkse bondskanselier zei dat hij Poetin duidelijk had gemaakt dat de oorlog zo gauw mogelijk tot een einde moest komen ‘omdat er in oorlog alleen verliezers zijn aan beide kanten’. Het Kremlin heeft nog geen verklaring uitgebracht over de ontmoeting, die zo’n anderhalf uur duurde en plaatsvond in Poetins residentie buiten Moskou.

Europese leiders schuwen ontmoeting met Poetin

Sinds de invasie van Oekraïne begon, schuwden Europese leiders een persoonlijke ontmoeting in het Kremlin. De Israëlische premier Naftali Benett ging in maart nog wel op bezoek bij Poetin. Oostenrijk is geen lid van de Navo, maar het land stelt zich zeker niet neutraal op tegenover Rusland. Onlangs wees Oostenrijk vier Russische diplomaten uit. Als lid van de Europese Unie heeft het land bovendien diverse sancties opgelegd tegen Rusland.

Het bezoek van Nehammer was niet onomstreden. ‘Ik zal hem ook aanspreken op de oorlogsmisdaden’, antwoordde de Oostenrijkse kanselier toen hij kritische vragen kreeg van journalisten over hoe het bezoek aan Poetin te verenigen was met het optreden van het Russische leger en het uitzetten van Russische diplomaten.

Het is volgens Nehammer noodzakelijk om met Poetin in gesprek te blijven, ondanks de Russische agressie. ‘Alles dat we kunnen doen om de mensen in Oekraïne te helpen en de oorlog te stoppen, moeten we doen.’

Nehammer bezocht dit weekend nog Zelensky

Zijn Duitse ambtsgenoot Olaf Scholz vond het goed dat Nehammer naar Moskou was afgereisd. Een woordvoerder van de Duitse bondskanselier liet aan persbureau Reuters weten dat Scholz alle diplomatieke pogingen steunt om de oorlog in Oekraïne te beëindigen.

Op zaterdag was Nehammer nog op bezoek bij president Zelensky in Oekraïne. Hij deed daar onder meer de stad Boetsja aan, waar vorige week honderden lichamen werden aangetroffen van burgerslachtoffers. Na zijn bezoek twitterde Nehammer dat Oostenrijk weet wat het Oekraïense volk doormaakt. ‘We willen helpen waar we kunnen om het menselijke leed te verlichten’, aldus de kanselier.