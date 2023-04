Oostenrijks extreemrechts boegbeeld Martin Sellner geeft lezing in Leuven: ‘Veel van onze ideeën worden overgenomen door de politiek’

Na tussenkomst van een rechtbank heeft het Oostenrijkse boegbeeld van identitair rechts Martin Sellner zijn lezing gegeven in een aula van KU Leuven. ‘Onze strijd is niet in de parlementen, maar op straat.’

“Geen fascisme in onze stad.” Dik twintig demonstranten, vooral in het zwart gekleed, betogen met spandoeken en vlaggen. Tegenover het zootje ongeregeld, aan de andere kant van het hek, enkele jongemannen in polo of hemd, het lintje rond de borst, studentenpet op de strak geknipte haren.

Als Dries Van Langenhove aankomt, gooit een betoger een blikje bier, iemand probeert een vuistslag uit te delen, maar de politie is alert. Martin Sellner, zeg maar de Oostenrijkse Van Langenhove, is dan al binnen, om zijn lezing voor te bereiden.

Met uitzondering van een vijftal vrouwen zit de aula gevuld met mannen. Het zijn vooral NSV’ers, maar ook enkele bekende zichten uit Vlaams extreemrechts, zoals enkele leden van Schild & Vrienden.

De 34-jarige Sellner was als tiener een neonazi, maar werd gaandeweg de leider van de Identitären Bewegung Österreich (IBO), en ondertussen ook van Die Österreicher, een andere identitaire beweging.

Zijn lezing, op uitnodiging van de nationalistische studentenvereniging NSV, vindt plaats in een aula van KU Leuven. De universiteit had de lezing nochtans verboden in haar lokalen, maar verloor deze week een zaak in kortgeding daarover tegen het NSV.

“Wat een ‘win’ voor ons”, zei Sellner bij aanvang van de lezing. “De geschiedenis van rechts is er een eentje van verliezen. En we moeten leren weer te winnen. Belangrijk daarin is dat het centrum van onze strijd niet de parlementen zijn, maar de straat.”

Schieten op vluchtelingen

Sellner staat bekend om zijn stunts waarmee hij zijn ideologie van anti-islam en anti-immigratie wil verspreiden. Zo voer hij enkele jaren geleden in een schip over de Middellandse Zee om vuurpijlen af te schieten op bootvluchtelingen en reddingsschepen.

Die stunts brengen hem geregeld in contact met het gerecht. Over twee weken staat hij in de rechtbank van Wenen, waar hij zich moet verdedigen wegens het aanzetten tot haat in een bericht aan zijn bijna 60.000 volgers op Telegram. Andere techbedrijven verwijderden zijn socialemediaprofielen.

Het Verenigd Koninkrijk mag hij al enkele jaren niet meer binnen. In de beslissing van het Home Office staat dat Sellner “een reële, actuele en voldoende ernstige bedreiging” vormt “voor de belangen van het Verenigd Koninkrijk om sociale schade te voorkomen, extremisme te bestrijden en gemeenschappelijke waarden te beschermen”.

Op dat moment was er al een huiszoeking geweest bij Sellner in Oostenrijk, nadat bleek dat hij een donatie had ontvangen van een extreemrechtse terrorist. De dader van de aanslag in Nieuw-Zeeland bleek even tevoren geld te hebben overschreven en met Sellner te hebben gemaild.

Zijn lezing bij NSV is er een voor een publiek van gelijkgezinden, zo zegt Sellner aan De Morgen, en daarom is ze niet opgebouwd rond zijn identitaire ideologie, maar rond strategieën om via activisme de publieke opinie te beïnvloeden. De ‘metapolitiek’, zoals ook Dries Van Langenhove dat noemt.

Beeld Tim Dirven

Sellner legt uit hoe je met geweldloze, provocatieve acties ideeën die nu ondenkbaar zijn zoals remigratie toch aanvaardbaar kan maken en andere ideeën zoals een LGBTQ-pride onaanvaardbaar. Essentieel daarin is ‘never back down’, nooit toegeven.

“Daarom is het doorgaan van deze lezing zo’n belangrijke metapolitieke win”, zegt Sellner. “We hebben genormaliseerd dat dissidenten zoals ik kunnen spreken aan universiteiten. Dit kan het ook voor anderen gemakkelijker maken.”

Volgens Sellner is hij dus zelf succesvol met zijn stunts, ondanks de rechtszaken tegen hem, ondanks het verbod in Oostenrijk op het logo van zijn identitaire beweging, en ondanks het verbod in Frankrijk op de Franse evenknie Génération Identitaire.

“Veel van onze ideeën worden intussen overgenomen door de politiek”, vertelde hij De Morgen enkele uren voor de lezing. “Zo hield de FPÖ deze zomer nog een remigratiecampagne.”

Sellner ziet remigratie niet als het actief deporteren van migranten, maar wel als een stop op illegale en legale immigratie, en stimulerende maatregelen om reeds geëmigreerde mensen aan te moedigen om terug te keren. De islam heeft voor hem geen plaats in Europa. Moslims kunnen blijven, maar “het is allemaal een kwestie van aantallen”, zo zegt hij.

Uiteraard komt ook de omvolkingstheorie in een gesprek met hem aan bod. Het huidige hoofdthema van extreemrechts is dat er een demografische verandering bezig is, die zal leiden tot de ondergang van de democratie in Europa. “Zoals Houellebecq beschrijft”, zegt Sellner. “We komen naar een point of no return, wanneer er nog onvoldoende kritische massa is, maar nu kunnen we nog ingrijpen.”

Weinig tegenbetogers

De Leuvense PVDA en hun studentenbeweging COMAC riepen de dag van de lezing burgemeester Ridouani (Vooruit) nog op om de lezing tegen te houden, maar die ging daar niet op in. Even voor de lezing begon, verzamelden tegenbetogers, na een oproep van het Platform Antifascistische Activisten Leuven.

“Als antifascistisch platform verzetten wij ons tegen de (verspreiding van) ideeën van de identitaire beweging als omvolking, remigratie en queerfobie”, klinkt het in een mededeling. De leden van het platform willen niet met naam in de krant, naar eigen zeggen na eerdere intimidaties.

De opkomst was erg beperkt. Het platform is een nieuwe organisatie die pas is opgericht na het debat met Filip Dewinter (Vlaams Belang), eveneens in een lokaal van de KU Leuven. Dat debat, waarin Dewinter zijn omvolkingstheorie uit de doeken mocht doen, kreeg toen wel toelating van de KU Leuven.

Aan de universiteit is een oefening bezig om de toelating voor dit soort activiteiten beter te objectiveren. Er is al wel een charter voor inclusie, maar rector Sels heeft het interdisciplinaire centrum voor Ethiek aan KU Leuven gevraagd om een kader te ontwikkelen waarin de universiteit activiteiten voortaan kan aftoetsen. Dat kader was dus niet op tijd klaar, het wordt volgende week voorgelegd aan de Academische Raad.

Als afsluiter van de lezing overhandigde NSV-voorzitter Gaëtan Claeys een ingekaderde versie van de beschikking van de rechtbank aan Sellner. De leden zakten af naar de Oude Markt voor een gratis vat, maar om confrontatie te vermijden werd gevraagd om de lintjes weg te steken.