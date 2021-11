Oostenrijk gaat volledig in lockdown: zijn de coronacijfers er dan zoveel slechter dan bij ons?

Oostenrijk gaat vanaf maandag voor minstens tien dagen volledig in lockdown om de vierde golf het hoofd te kunnen bieden. De coronacijfers in het Alpenland verschillen echter niet zo erg van de onze. Slechts op één belangrijke parameter doet België het veel beter, meteen de reden waarom wij Oostenrijk (nog) niet volgen.

De lockdown in Oostenrijk geldt voor heel het land, 24 uur per dag, tot minstens 12 december. Alle niet-essentiële winkels en de horeca gaan dicht, enkel supermarkten, drogisterijen en apotheken mogen openblijven. Scholen blijven ook zo veel mogelijk open. Tegelijk is de principiële beslissing genomen om de volledige bevolking verplicht te vaccineren.

De maatregelen komen er omdat de situatie in Oostenrijk volledig uit de hand loopt, verklaarde bondskanselier Alexander Schallenberg vrijdagmiddag op een persconferentie. Hij had het over een “zeer moeilijke beslissing”. Bijna 2.500 mensen liggen in een ‘normale’ afdeling in het ziekenhuis met een infectie, daarbovenop hebben 514 anderen intensieve zorg nodig. Een maand geleden waren dat er nog 220. Elke dag komen er tussen de 15.000 en 16.000 besmettingen bij, tegenover een 3.000-tal een maand geleden.

Vergelijken we de curves met ons land en houden we daarbij rekening met het verschillende inwoneraantal, dan lopen die in beide landen opmerkelijk gelijk. Daar wees ook Sciensano-viroloog Steven Van Gucht op in Het journaal op Eén. Zo komen er in Oostenrijk (in het rood) nu elke dag zowat 1.350 nieuwe infecties per miljoen inwoners bij, tegenover zo’n 1.050 in ons land (in het blauw). Ongeveer gelijktijdig begon dat cijfer sinds half oktober toe te nemen, al lijkt de Oostenrijkse curve momenteel wel een tand sneller te stijgen dan de Belgische. Een piek is in geen van beide landen al in zicht.

Ook de ziekenhuizen stromen in Oostenrijk weer vol: in totaal telt het land nu meer dan 2.800 patiënten die voor covid verzorgd worden. Bij ons zijn dat er ongeveer evenveel, maar doordat België meer inwoners telt, staan we er toch nog iets beter voor. Per miljoen inwoners gaat het om 318 patiënten, bij ons afgerond 249.

In totaal telt Oostenrijk 2.119 intensieve zorg-bedden, België 1.992. Van die 2.119 bedden zijn er momenteel 514 bezet door covidpatiënten, of 24 procent. Nog eens 42 procent wordt ingenomen door niet-covidpatiënten, waardoor in het hele land nog 34 procent van de capaciteit vrij is. Daarbij zijn er wel grote regionale verschillen: in de regio's Salzburg en Karinthië is slechts 22 procent van de bedden nog vrij, in Vorarlberg is dat nog 47 procent.

Vergelijken we de bezetting per miljoen inwoners, dan loopt Oostenrijk slechts een drietal dagen voor op ons - in negatieve zin. Op 15 november overschreed het land 50 ic-patiënten per miljoen inwoners, België ging donderdag over die drempel. Net als in Oostenrijk wordt bij ons de komende dagen en weken pas echt de grote toestroom aan nieuwe patiënten verwacht.

Het hogere aantal zwaar zieke patiënten leidt in Oostenrijk ook tot een hoger sterftecijfer. Elke dag overlijden er in het Alpenland een 30-tal mensen aan de gevolgen van het virus, tegenover ongeveer 32 in België. Afgezet tegen het inwoneraantal gaat het in Oostenrijk om 3,3 overlijdens per miljoen inwoners, en om 2,8 bij ons.

Slechts op één parameter, een uiterst belangrijke, is er een groot verschil in het voordeel van België, zei ook Van Gucht. In Oostenrijk is slechts een kleine 64 procent van de volledige bevolking gevaccineerd, tegenover meer dan 75 procent in België. Het verschil is nog groter met Vlaanderen, waar 85 procent gevaccineerd is. “Dat maakt dat hun worstcasescenario veel zwaarder is dan het onze. Wij hebben een extra verdedigingslinie, die op zichzelf weliswaar niet voldoende is.”

Oostenrijk voerde nog maar enkele dagen geleden een lockdown voor niet-gevaccineerden in, nadat de toegangsregels voor hen al strenger waren. Onder de zogenaamde 2G-regel (gevaccineerd of genezen) mochten niet-gevaccineerden bijna nergens meer naartoe. De hoop was dat veel Oostenrijkers zich daardoor alsnog lieten inenten.

Dat gebeurde gedeeltelijk: de afgelopen twee weken kwamen er meer dan 200.000 nieuw gevaccineerden bij, en steeg de gedeeltelijke vaccinatiegraad van 65,4 procent naar 68,2 procent. Maar aangezien al die mensen enkele weken moeten wachten op hun tweede prik, blijft de gezondheidswinst voorlopig beperkt. “Te velen onder ons hebben zich niet laten vaccineren, dat is de realiteit die we onder ogen moeten zien”, aldus Schallenberg.

Met een vaccinatieplicht als ultieme redmiddel, een primeur in Europa, moet het cijfer uiteindelijk echt de hoogte in gaan.