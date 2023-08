Oost-Vlaamse voedingsproducent What’s Cooking? heeft tomatenstress

De beursgenoteerde producent van hartige voeding, vooral bekend om zijn salami’s en lasagnes van Come a Casa, is een grote aankoper van tomaten en andere groenten zoals paprika of aubergine. Die worden onder meer verwerkt in de vele duizenden lasagnes en andere kant-en-klaarmaaltijden die er worden gemaakt.

Maar terwijl tomaten aankopen voorheen een evidentie was, worstelt het bedrijf vandaag met “stress om voldoende tomaten te kunnen aankopen”. Dat zegt topman Piet Sanders. “Aanleiding is de grote droogte in Zuid-Europa vorig jaar en ook dit jaar. De tijden dat je onbezorgd volumes kunt aankopen, zijn voorbij. Voor ons is dat toch een bezorgdheid”.

De tekorten zijn van die mate dat de groep voor het eerst ook buiten Europa kijkt om tomaten in te kopen. De tekorten wegen zelfs op de productie. “We hebben nog geen fabrieken moeten stilleggen, maar het gebeurt dat we de planning moeten herzien”.

Ook een andere grondstof, met name varkensvlees, bezorgt het bedrijf hoofdbrekers. De prijs ervan is de voorbije jaren verdubbeld en staat momenteel op een record, zegt de topman. Er is een lager aanbod aan varkensvlees, en dat drijft de prijs op. “Er is minder volume en dat komt onder meer door de stikstofproblematiek. Landbouwer zijn is vandaag geen makkelijke stiel”, merkt Sanders op. “Naar mijn mening komt er een structurele verlaging van het aanbod aan”.

Het bedrijf uit Lievegem kreeg dinsdag bezoek van minister van Financiën Vincent Van Peteghem, in het kader van een zomerstage van werkgeversorganisatie VOKA. What’s Cooking? was in 2022 goed voor een omzet van 781 miljoen euro en een winst van 4,5 miljoen euro. Het voedingsbedrijf was op weg naar de overname van concurrent Imperial, maar besliste in juni om de plannen op te bergen na bezwaren door de mededingingsautoriteiten. Met de overname wou de groep de ommezwaai naar meer vegetarische en plantaardige producten versnellen, Die groei wil het bedrijf nu op eigen kracht realiseren, klinkt het.