Oorzaak plotse ‘flitscrash’ in Scandinavië gevonden: handelaar gaf fout verkooporder in

Wat is er gebeurd?

De Europese beurzen namen gisterenochtend iets voor 10 uur gedurende korte tijd stevig een duikvlucht naar beneden. Beleggers werden opgeschrikt door een kortstondige crash die begon op de markt in Stockholm. Daar ging de sterindex OMX in amper vijf minuten tijd liefst 8 procent lager, om daarna het verlies grotendeels weer goed te maken. Maar de verkoopgolf zette zich meteen verder richting Kopenhagen en Oslo, gevolgd door de andere Europese hoofdsteden. Ook de Bel20 leverde korte tijd 5 procent in, om daarna weer te herstellen.

Wat is de oorzaak?

Na een dag vol verwarring maakte de Amerikaanse bankengroup Citigroup gisterenavond laat bekend dat een van zijn traders achter de zogenaamde ‘flash crash' zit. “Vanmorgen heeft een van onze handelaren een fout gemaakt bij het invoeren van een transactie”, aldus de New Yorkse bank. “Binnen enkele minuten werd de fout ontdekt en gecorrigeerd.” Citigroup zegt in gesprek te zijn met overheden en beurswaakhonden om het incident te analyseren.

De fout zou gebeurd zijn in het Londense kantoor van Citigroup, waar de handelaar waarschijnlijk een verkeerde verkooporder op de beurs van Stockholm heeft ingegeven. In Londen zelf was de beurs gesloten wegens een feestdag. Ook een aantal andere beurzen in de wereld bleven door die feestdag dicht, waardoor er weinig verhandeld werd, wat het effect van het foute order nog versterkte.

Beursuitbater Nasdaq Stockholm zei gisteren al dat het waarschijnlijk niet om een technische fout ging, en er was ook geen sprake van een buitenlandse systeemaanval. “Het is duidelijk dat de oorzaak van de val een substantiële transactie is door een marktspeler”, aldus nog een woordvoerder van de beursuitbater.

Wat is een ‘flash crash’?

Bij een zogenaamde ‘flash crash’ gaat het vaak om een kettingreactie, veroorzaakt door één gigantische en in dit geval foutieve verkooporder. In het beursjargon wordt er ook van een ‘fat finger’-fout gesproken, waarbij een trader op het toetsenbord een fout cijfer of een komma op de foute plaats ingeeft. Doordat de index dan snel zwaar daalt, worden nog meer grote verkooporders aangemaakt, waardoor de koersdalingen worden versterkt.

De stemming op de Europese markten was al negatief vanwege de forse koersverliezen op Wall Street van afgelopen vrijdag. Vooral de technologiebedrijven stonden onder druk na de duikeling van ruim 4 procent van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. Ook de zorgen over de economische vertraging in China door de lockdowns, de hoge inflatie en de stijgende rentes hielden de markten in hun greep.

Is dit eerder al gebeurd?

Ja. In mei 2010 gingen in twintig minuten honderden miljarden dollars aan beurswaarde van Amerikaanse aandelen in rook op toen een computerprogramma per ongeluk een verkoopgolf in gang zette. Die zogeheten flashcrash vond plaats op de Nasdaq.