‘Oorverdovend geschreeuw en gehuil’: minstens 5 doden en 40 gewonden nadat terreinwagen inrijdt op kerstparade in VS

Hieronder kan u de beelden van de aanrijding bekijken. Opgelet: het zijn schokkende beelden

De vermoedelijke bestuurder van de auto is aangehouden en zit vast. Over een mogelijk motief is nog niets bekend, meldt de politie op een persconferentie. De betrokken auto is inmiddels door de politie gelokaliseerd, maar het onderzoek naar de toedracht van het incident verkeert nog in een opstartfase. Volgens de brandweer zijn vijf volwassenen en twaalf kinderen naar het ziekenhuis gebracht, maar die balans kan nog oplopen.

Op videobeelden die op sociale media circuleren is te zien hoe een rode SUV met hoge snelheid langs achteren op de parade inrijdt. Op de beelden is ook te zien hoe een agent vergeefs het vuur op de auto opende, terwijl die door de wegversperring brak. Volgens de politie werden geen omstanders door de politiekogels geraakt.

Op een videostill van een livestream van de Facebookpagina van de stad Waukesha, is te zien hoe een rode SUV op hoge snelheid langs het publiek rijdt. Even later botst de auto op de achterhoede van de kerstparade. Beeld AFP

Volgens ooggetuigen zwenkte de auto bewust om zoveel mogelijk mensen te raken. Corey Montiho, een lid van de commissie van het Waukesha-schooldistrict, kreeg te horen dat het dansteam van zijn dochter, dat aan het paraderen was toen de auto kwam aangereden, was geraakt. “Er lagen overal pompoms, schoenen en gemorste warme chocomelk. Ik ging van het ene ineengekrompen lichaam naar het andere om mijn dochter te vinden. Mijn vrouw en twee dochters waren bijna geraakt. Mijn familie is veilig, maar heel wat anderen zijn dat niet. Ik hield het hoofd van een klein meisje in mijn handen, ze was aan het schokken en ze bloedde uit haar oren”, vertelt Montiho.

‘Plankgas’

Een andere getuige, Angelito Tenorio, een schepen uit het nabijgelegen West Allis die in de voorhoede van de optocht mee had gelopen en juist klaar was, vertelt aan de lokale krant The Milwaukee Journal Sentinel dat hij een SUV zag die “met plankgas langs de route van de parade schoot. En toen hoorden we een luide knal en oorverdovende kreten en geschreeuw van mensen die door het voertuig waren geraakt.”

Beeld @jadensingsime via REUTERS

“Het was erg eng. We hebben meteen onze kinderen vastgepakt, zijn naar onze auto’s gegaan en zijn zo snel mogelijk vertrokken”, aldus Kimberlee Coronado, die de parade met haar gezin bijwoonde. Eén van haar kinderen, de 12-jarige Ashlee, was eerst heel blij om de optocht te zien, maar daar kwam snel verandering in. “Toen ik de auto zag, dacht ik eerst dat hij deel uitmaakte van de parade. En dan wist ik... dit is echt. We waren allemaal aan het schreeuwen”, zegt het meisje.

“Toen de politie arriveerde, moest iedereen de straten verlaten van de agenten. Dat zorgde voor nog meer chaos. Wij gingen schuilen in een winkel”, vertelt Kaylee Staral, stagiaire bij een lokaal nieuwsmedium. Ze benadrukt dat er erg veel kinderen aanwezig waren op de parade. “Ik kan me niet inbeelden hoe het was voor de kleine kinderen die daar waren, wat voor beeld zoiets nalaat in je hoofd. Ik ben nog steeds in shock”, aldus Staral.

Beeld @jadensingsime via REUTERS

Het Witte Huis volgt de situatie in Waukesha nauwlettend op de voet, klinkt het.

Waukesha viert dit jaar zijn 125-jarig bestaan met diverse feestelijkheden verspreid over het jaar. De kerstoptocht is traditiegetrouw de aftrap van het winterseizoen.

Beeld EPA