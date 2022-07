Oorlogsgeweld bij grootste kerncentrale van Europa laait op, terwijl Rusland en Oekraïne naar elkaar wijzen

Moskou beweert dat Oekraïne woensdag twee drones inzette om installaties van de Zaporizja-kerncentrale aan te vallen. Kyiv zegt juist dat de Russen raketaanvallen uitvoeren vanaf het terrein in het zuiden van Oekraïne.

De kerncentrale bij de rivier de Dnjepr is de grootste van Europa en werd in de tweede week van de invasie al ingenomen door de Russen. Het is een van de Oekraïense kerncentrales waarover het internationale atoomagentschap IAEA zijn zorgen uitte vanwege de oorlog. Een andere grote kerncentrale, bij Tsjernobyl, werd ook enige tijd bezet door het Russische leger.

Oekraïne heeft nog niet gereageerd op de Russische beschuldiging dat het nucleaire complex het doelwit was van een aanval met kamikazedrones. Volgens het ministerie van Defensie in Moskou werden twee drones ingezet. Een daarvan zou zijn neergehaald bij het naderen van het terrein. Rusland zegt dat de kerncentrale niet werd beschadigd. Een deel van de regio in het zuidoosten is nog in handen van het Oekraïense leger.

De Oekraïners hebben twee soorten kamikazedrones, de Switchblade en de Phoenix Ghost, van de VS gekregen. Deze kleine drones, die voorzien zijn van een explosief, zijn bedoeld om in te slaan op onder andere Russische tanks, artilleriestukken en eenheden. De kerncentrale wordt nog steeds beheerd door het Oekraïense nucleaire staatsbedrijf Energoatom. Kyiv heeft altijd ontkend dat het de kerncentrales in het land tot inzet heeft gemaakt van de strijd.

Tanks en raketsystemen verborgen

De Russische beschuldiging komt nadat Energoatom het Russische leger vorige week ervan had beticht het nucleaire complex te gebruiken voor het beschieten van Oekraïens gebied. Volgens het staatsbedrijf zouden Russische militairen de toegang hebben geëist tot de machinekamers van drie reactoren om onder andere tanks, raketsystemen en ander militair materieel te verbergen.

‘De bezetters brengen hun materieel hier naar toe, waaronder raketsystemen, van waaruit ze de andere kant van de rivier de Dnjepr en de Nikopol-regio beschieten’, aldus president Petro Kotin van Energoatom op de Oekraënse tv. Hij noemde de situatie in de kerncentrale ‘extreem gespannen’. Op het terrein zouden zich zo’n vijfhonderd Russische soldaten bevinden.

De zes reactoren van de kerncentrale van Zaporizja. Beeld Google Maps

Een dag later meldde de gouverneur van de regio, Valentin Reznitsjenko, dat bij een Russische raketbeschieting op de stad Nikopol twee burgers waren gedood. Nikopol en de stad Dnipro worden regelmatig onder vuur genomen. De beschietingen van Nikopol zijn zo erg geworden, dat het Oekraïense leger de bewoners woensdag opriep tot een evacuatie. Zij zouden tijdelijk naar veiliger gebied moeten gaan, dieper in de Nikopol-regio.

‘Vandaag zijn de vijandelijke beschietingen vanuit het bezette Enerhodar regelmatiger geworden’, aldus Jevhen Jevtoesjenko, het hoofd van het militaire district waarin Nikopol zich bevindt. De kerncentrale bevindt zich vlak bij de stad Enerhodar. Hij sprak van een ‘reële bedreiging’ voor de bewoners door de Russische escalatie van de strijd. Jevtoesjenko benadrukte dat de evacuatie van Nikopol tijdelijk is. Maar wanneer burgers weer terug kunnen, is nog onduidelijk.