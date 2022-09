‘Oorlog woedt tot in 2023’: nieuwe VS-raket moet Russen helpen verslaan

De Oekraïense legertop gaat ervan uit dat de oorlog nog zeker in 2023 zal voortwoeden. Volgens de generaals kan Rusland volgend jaar wel worden verslagen als Oekraïne onder andere de beschikking krijgt over de gevaarlijkste versie van de Amerikaanse Himars-raket.

De waarschuwende woorden van legerleider Valeri Zaloezjny zijn de duidelijkste tot nu toe van de Oekraïense militaire top dat een snel einde van de oorlog er niet in zit. Er blijkt ook uit dat het leger niet gelooft dat onderhandelingen met Moskou ergens toe zullen leiden. “Er is alle reden om aan te nemen dat de oorlog niet al ergens in 2022 zal eindigen”, aldus luitenant-generaal Zaloezjny in een opiniestuk.

Zaloezjny tempert daarmee de hoop onder Oekraïners en in het Westen dat de tegenaanvallen van het leger in het zuiden en het oosten nog dit jaar voor een doorbraak zullen zorgen. De Oekraïners willen de Russen een gevoelige klap toebrengen door de zuidelijke stad Cherson in te nemen. Deze week zijn ze ook bij de oostelijke stad Charkiv plotseling in de tegenaanval gegaan. Die nieuwe operatie zou opvallend goed verlopen, met flinke Oekraïense terreinwinst. Tegelijk weet Kiev het Russische offensief in de Donbas al weken op te houden.

Volgens Zaloezjny zal een militaire doorbraak echter pas in 2023 mogelijk zijn. Voorwaarde is volgens hem wel dat het leger in de komende maanden flink wordt versterkt, zowel met extra soldaten als met miljarden dollars aan nieuwe, moderne westerse wapens, om in het offensief te kunnen gaan. “De enige manier om de strategische situatie radicaal te veranderen, is dat het Oekraïense leger in 2023 verschillende opeenvolgende, en idealiter gelijktijdige tegenaanvallen uitvoert”, stelt de legerleider..

Een soldaat van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk bestookt de Oekraïners met een Russische Giatsint-B-houwitser. Beeld Alexander Ermochenko / Reuters

Nieuwe hightech-raket

Cruciaal is volgens hem dat het Oekraïense leger met name de beschikking krijgt over nieuwe hightech-raketten van het Westen waarmee de Russen tot op honderden kilometers afstand kunnen worden bestookt. Alleen dan is het volgens hem mogelijk om het Russische leger, dat dit soort raketten al maanden inzet, met gelijke munt te betalen. De Russische grondraketten, zoals de Iskander, zijn echter veel minder trefzeker dan de westerse die op meters van het doelwit inslaan.

Zaloezjny noemt met name de Atacms, een Amerikaanse raket die al maanden hoog op de verlanglijst staat van de Oekraïners. Met die door gps geleide raket kunnen Russische eenheden tot op driehonderd kilometer worden bestookt. Zaloezjny verhoogt met zijn woorden opnieuw de druk op de Verenigde Staten, die de raket tot nu toe niet wilden leveren. De regering-Biden is bang dat het Oekraïense leger de Atacms (Army Tactical Missile System) ook gaat gebruiken om Russisch grondgebied aan te vallen.

Als alternatief besloot Washington in de zomer raketten met een bereik van 70 kilometer naar het slagveld te sturen. Die worden afgevuurd met het Himars-lanceersysteem. In de korte tijd dat de zestien Himars-batterijen nu actief zijn, hebben ze al een opvallende wending in de oorlog teweeggebracht. De Oekraïense artillerie is erin geslaagd om honderden belangrijke doelwitten achter de Russische frontlinie met grote precisie te vernietigen, van munitie- en benzinedepots tot commandocentra.

Verslaan Russen

De geavanceerde Atacms-raket, die ook met het Himars-lanceersysteem wordt afgevuurd, zal het Russische invasieleger nog verder in de problemen brengen. Met de raket kunnen alle Russische soldaten, van Marioepol in het zuiden tot Charkiv in het oosten, vanaf veilige afstand worden aangevallen door de Oekraïense artilleristen. Ook de Russen op de Krim, thuisbasis van de Zwarte Zeevloot, moeten de hightech-raket vrezen.

“Als Oekraïne erin slaagt de juiste wapens te krijgen, zullen de operationele en strategische vooruitzichten voor 2023 er totaal anders uitzien”, betoogt Zaloezjny op de site van het persbureau Ukrinform. “Alleen al de dreiging dat het Oekraïense leger vernietigingsmiddelen met het juiste bereik gebruikt, zal Rusland dwingen de aard, het verloop en de uitkomst van de confrontatie te heroverwegen.” De legerleider denkt zelfs dat Oekraïne in staat zal zijn om de Russen te verslaan.

De VS hebben nog niet aangegeven of ze bereid zijn de Atacms-raket te leveren. Vorige maand zei een hoge Pentagon-functionaris dat het Oekraïense leger de Atacms voorlopig nog niet nodig heeft. Wel is het Pentagon tot nog toe lovend geweest over het succes waarmee de Oekraïense militairen de Himars-raket hebben ingezet.

De Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin, kondigde donderdag een nieuw militair hulppakket aan Oekraïne aan van 675 miljoen dollar. Het gaat daarbij voornamelijk om munitie en antitankraketten. De VS hebben nu al voor bijna 14 miljard dollar aan wapens aan Kiev geleverd. De Amerikanen overlegden donderdag in Duitsland met de bondgenoten hoe het Oekraïense leger op de lange termijn kan worden gesteund.