Oorlog of niet, Trump roept Poetin op belastende informatie vrij te geven over zoon van Biden

De voormalige Republikeinse president komt daarmee terug op beschuldigingen die hij al meermaals heeft geuit, met name tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen in 2020, en die door de betrokkene zijn ontkend.

Hunter Biden is een van de favoriete doelwitten van Donald Trump. Het Trump-kamp heeft al geregeld kritiek geuit omdat de “onstuimige” zoon van Biden economische belangen had in Oekraïne en China toen zijn vader vicepresident was onder Barack Obama (2009-2017).

Trump calls for Putin to release dirt on the Biden family right now since now "he's not exactly a fan of our country" during new interview with Real America's Voice pic.twitter.com/Sp1gDVsSfr — Aaron Rupar (@atrupar) 29 maart 2022

In een interview dat dinsdag werd uitgezonden door het rechts-conservatieve mediakanaal “Real America’s ‘Voice’, beweerde Trump dat de vrouw van een burgemeester van Moskou 3,5 miljoen dollar had gegeven aan Hunter Biden en zijn “familie”. “Dat is een hoop geld”, zei Trump vanuit zijn huis in Florida. “Ze gaf hem 3,5 miljoen dollar en ik denk dat Poetin daar wel een antwoord op heeft. Ik denk dat hij het openbaar moet maken.” Volgens Trump is dat nu bovendien het moment “aangezien hij nu niet bepaald een fan is van ons land”.

Het Witte Huis reageerde vanavond op Trumps suggestie dat “dit niet het moment is om samenzweringen te plannen met Poetin”.

Trump had Joe Biden tijdens een debat in aanloop naar de presidentsverkiezingen al gevraagd “waarom de vrouw van de burgemeester van Moskou 3,5 miljoen dollar heeft gegeven aan uw zoon.” “Dat is niet waar”, antwoordde de Democraat.