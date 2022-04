Oorlog in Oekraïne vertraagt mondiale economische groei: IMF stelt prognoses bij

Voor de eurozone staat nog 2,8 procent groei in de tabellen voor dit jaar, een daling met 1,1 procentpunt ten opzichte van de prognose in januari. Voor de VS wordt nog uitgegaan van 3,7 procent groei dit jaar (-0,3 procentpunt) en voor China van 4,4 procent (-0,4 procentpunt).

De Russische economie zou met 8,5 procent krimpen dit jaar, die van Oekraïne met maar liefst 35 procent. De prognoses zijn drastisch pessimistischer dan voorheen, met een verlies van respectievelijk 11,3 en 38,5 procentpunten.

Voor de prognoses van Oekraïne benadrukt het IMF de onzekerheidsfactor. Het is bijvoorbeeld onmogelijk precieze gegevens over de schade aan de economie te becijferen. Maar gezien de vernietiging van infrastructuur op grote schaal en de miljoenen ontheemden verwacht de instelling een ‘strenge’ krimp. Zelfs als de oorlog binnenkort gedaan zou zijn, blijft er nog jarenlang economische schade, klinkt het. Voor Rusland wordt verwezen naar de impact van de vele sancties.

De oorlog in Oekraïne heeft naast een humanitaire crisis volgens het IMF dus ook economische schade met zich meegebracht. Er is sprake van een aanzienlijke afkoeling van de groei die gepaard gaat met een toename van de inflatie. Die zou dit jaar aantrekken tot 5,7 procent in de ontwikkelde landen en 8,7 procent in de opkomende landen.

IMF-hoofdeconoom Pierre-Olivier Gourinchas wijst er ook op dat de oorlog het postcoronaherstel vertraagt. “Deze crisis vindt plaats terwijl de mondiale economie nog niet volledig hersteld is van de pandemie.” (BELGA)