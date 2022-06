Oorlog in Oekraïne eist ook zijn tol in Zwarte Zee: ‘Duizenden dode dolfijnen sinds begin bombardementen’

Ze spoelen aan voor de kust van Oekraïne, Bulgarije, Roemenië of Turkije. Duizenden dolfijnen werden dood aangetroffen sinds het begin van de oorlog in februari. De oorzaak ligt niet met zekerheid vast, want een grondig onderzoek is momenteel onmogelijk in het fel bevochten zuiden van Oekraïne. Dat het oorlogsgeweld rechtstreeks of onrechtstreeks aan de basis ligt van de plotse oversterfte, ligt wel voor de hand.

Bombardementen in de nabijheid van de kustlijn en het voedingsgebied van de dolfijnen, olie van gekelderde schepen en in zee vloeiende chemicaliën van munitie: studies uit Oekraïne, Bulgarije en Turkije wijzen uit dat ze wellicht grote schade aanrichten aan de mariene biodiversiteit. Daarnaast kunnen militaire schepen en het gebruik van sonars dolfijnen in de omgeving desoriënteren, zegt Oekraïens milieuwetenschapper Ivan Rusev.

Brandwonden

“We zien dolfijnen met brandwonden van bommen of mijnexplosies", zegt Rusev. “Ze zijn elk richtingsgevoel kwijt en kunnen dus ook niet naar voedsel zoeken.” Turkse onderzoekers maakten in maart al melding van een opmerkelijk hoger aantal dolfijnen dat in visnetten terechtkwam. “Het is bekend dat een verhoogde aanwezigheid van schepen en sonars een grote bedreiging vormt voor deze dieren”, klonk het toen al. Dolfijnen maken, net als vleermuizen, gebruik van echolocatie.

De Russische marine heeft de Zwarte Zee onder controle voor de kust van Oekraïne. Aan Oekraïense schepen wordt elke toegang ontzegd. Voor de oorlog werd de biodiversiteit in de Zwarte Zee nauwlettend opgevolgd door een team van wetenschappers, dat beschikt over tien vliegtuigen en zes schepen. De zee telde op dat moment meer dan 253.000 dolfijnen. Gevreesd wordt dat de oorlog een zware tol zal eisen in het dolfijnenbestand en het andere mariene leven in de omgeving.