Oorlog gesimuleerd: invasie van Taiwan zou mislukken, met gigantische kost voor Chinese én Amerikaanse marine

Het in Washington DC gesitueerde instituut Center for Strategic and International Studies (CSIS) zegt de voorbije maanden de grootste reeks wargames ooit gemaakt te hebben van een mogelijk conflict tussen China enerzijds en Taiwan en zijn Amerikaanse en Japanse bondgenoten anderzijds. Daarbij werden niet minder dan 24 scenario's gesimuleerd van een Chinese invasie van het eiland in 2026. De resultaten worden later vandaag officieel voorgesteld, maar nieuwszender CNN zegt de resultaten al te hebben kunnen inkijken.

Uit zowat alle scenario's blijkt dat de Chinese aanvalspoging zou mislukken en alle strijdende partijen een bijzonder hoge militaire tol zou kosten. Ook als de Verenigde Staten als overwinnaar uit de bus zouden komen, zou hun leger er even geschonden uitkomen als het verslagen Chinese leger.

Twee vliegdekschepen op bodem oceaan

Minstens twee Amerikaanse vliegdekschepen zouden achterblijven op de bodem van de Stille Oceaan, net als tien tot twintig andere schepen. “De Verenigde Staten en Japan samen zouden tientallen schepen, honderden vliegtuigen en duizenden militairen verliezen. Zulke verliezen zouden de Amerikaanse dominantie op het wereldtoneel voor vele jaren beschadigen”, zo staat in het rapport te lezen. Zo’n 3.200 Amerikaanse militairen zouden bij de verdediging van de Taiwanese territoriale integriteit in drie weken tijd om het leven kunnen komen.

Aan de andere kant zou ook China zware verliezen lijden, en zou de invasie mislukken en de moderne Chinese marine “in puin” achterlaten. “De ruggengraat van zijn amfibiemacht is gebroken, en tienduizenden soldaten worden gevangengenomen.” Het rapport gaat uit van 10.000 Chinese militairen die om het leven komen, 155 verloren gevechtsvliegtuigen en 138 gezonken schepen. De Chinese tol zou dus hoger zijn dan de Amerikaanse, maar toch zou dat voor de VS ook slechts een pyrrusoverwinning kunnen zijn, “met op termijn een hogere tol dan het ‘verslagen’ China”.

Voor het 24 miljoen inwoners tellende eiland zelf, zou een Chinese invasie uiteraard de grootste gevolgen hebben. “Het Taiwanese leger zou niet vernietigd zijn, maar wel grotendeels verslagen worden. Het zou een beschadigde economie moeten verdedigen zonder elektriciteit en basisvoorzieningen.” Ongeveer 3.500 Taiwanese soldaten zouden sterven, en alle 26 fregatten en torpedobootjagers zouden naar de bodem van de zee zinken. Japan tot slot zou meer dan 100 gevechtsvliegtuigen en 26 schepen verliezen.

De relatie tussen China en Taiwan staat opnieuw op scherp sinds het bezoek van toenmalig voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi aan het eiland vorig jaar. Dat bezoek duidde op een impliciete erkenning van de onafhankelijkheid van Taiwan, wat grote woede opwekte in China.

Taiwanese militairen tijdens een training op een strand in Taiwan, 30 december 2022. Beeld ANP / EPA

Eén-Chinaprincipe

De Volksrepubliek China beschouwt Taiwan - dat zichzelf de enige officiële ‘Republiek China’ noemt - als een afvallige provincie en integraal deel van zijn grondgebied, het zogenaamde Eén-Chinaprincipe dat zegt dat er in de wereld slechts één China is. De Verenigde Staten erkennen de Chinese positie wel, maar zijn als belangrijkste bondgenoot ook wettelijk verplicht om Taiwan militair te ondersteunen om zijn onafhankelijkheid te bewaren.

Of het ooit echt tot een Chinese invasie van Taiwan komt, lijkt enkel de Chinese president Xi Jinping te weten. Hij sluit het scenario niet expliciet uit, maar veel experts noemen het op dit moment wel onwaarschijnlijk. “De Chinese top zou ook een strategie van diplomatieke isolatie, operaties onder de radar en economische wurging tegen Taiwan kunnen uitvoeren”, klinkt het in het CSIS-rapport.

De experts wijzen er nog op dat er voor Taiwan door zijn geografische positie geen ‘Oekraïne-scenario’ mogelijk is, doelend op hoe het westen dat land geleidelijk aan van middelen en wapens voorziet om zich te kunnen verdedigen. “Eens de oorlog begonnen is, zou het onmogelijk zijn om wapens en voorraden naar Taiwan te sturen. Waar Taiwan zich ook mee zal proberen te verdedigen, het zal enkel kunnen met materiaal dat er op dat moment al aanwezig is.”