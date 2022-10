Oorlog door het oog van een kind: Oekraïense jongeren met een wegwerpcamera

Kinderen uit Loekasjivka, een Oekraïens dorp ten noorden van Kiev in de oblast Tsjernihiv, kregen van de galerij Avangarden uit Kiev een wegwerpcamera in de handen gedrukt. De boodschap: fotografeer nu maar eens een week wat je maar wilt, laat ons meekijken in jullie leven.

Beauty is in the eye of the beholder, zegt het spreekwoord zo schoon in het Engels. Je ziet wat je wilt zien, zeggen wij dan in de taal van Jan Jambon. Dat klinkt veel prozaïscher, maar dat neemt niet weg dat wat daar voor je neus ligt net zo zeer pure poëzie kan zijn. Soms moet je gewoon eens op een andere manier kijken, voordat je ogen echt open gaan. En soms kan wat je dan ziet best hard binnenkomen. Zeker wanneer je eens meekijkt door kinderogen.

Het dorp Loekasjivka was een tijdlang bezet sinds de Russische invasie, maar werd intussen weer bevrijd. Die mengeling aan indrukken, een wirwar van vertederende eenvoudige schoonheid en bruut allesverwoestend geweld, weten de kinderen perfect weer te geven. Daar zie je een snoezige hond, een veulen in een wei, een kind voor een knoert van een SUV, een bloem in de fleur van haar leven. Daar een verminkt flatgebouw, een gebombardeerde garage, een huis dat ondanks de markering ‘BURGERS’ toch in puin werd geschoten.

De galerij zette het initiatief niet zomaar op. Het is een liefdadigheidsproject, genaamd Behind Blue Eyes, en de bedoeling is dat de jonge fotografen er ook voor beloond worden dat ze de wereld een blik in hun leven gunnen. En dus maakten ze lijstjes.

Verlanglijstjes zoals ieder kind ze hier maakt voor de sint, kerst of een verjaardag. Met dromen van een nieuwe fiets, een gsm, een auto op afstandsbediening. Via de Instagrampagina van het initiatief kan wie de kinderen een hart onder de riem wil steken, een bijdrage doneren. Want dromen verdwijnen niet, wanneer er bommen vallen. Ze worden er wellicht alleen maar levendiger door.

www.instagram.com/theblueyedproject

Bohdan, 13 jaar

Verlanglijstje: 1. Crossmotor 2. Fiets 3. Telefoon 4. Wifi 5. Voor mijn broer een auto met afstandsbediening Beeld Bohdan, 13 y.o

‘Op een dag vonden we drie granaten, ze stonden nog op scherp. Eentje had geen pin. Op die ene heb ik per ongeluk mijn voet gezet... En dan was er nog die raket in het bos. Behalve wij wist niemand daar toen van. En nu nog niet, denk ik.’ Beeld Bohdan, 13 y.o

Beeld Bohdan, 13 y.o

Beeld Bohdan, 13 y.o

Tanya, 15 jaar

Verlanglijstje: 1. iPhone 13 Pro Max 2. Spullen voor school 3. Een zwarte koffer Beeld Tanya, 15 y.o

‘Op dit huis stond met grote letters: ‘BURGERS’. Maar ja, nu is het toch helemaal vernield.’ Beeld Tanya, 15 y.o

Beeld Tanya, 15 y.o

Sasha, 11 jaar

Verlanglijstje: 'Ik zou een koersfiets willen. Dat zou ik willen, ik denk dat jullie dat kunnen doen. Dank je wel.' Beeld Sasha, 11 y.o

‘Dit gebouw staat vlak naast ons huis in Tsjernihiv. Toen ik het op het journaal zag was ik doodsbang dat ook ons huis geraakt was. En had mijn vriend het overleefd? Maar alles is oké.’ Beeld Sasha, 11 y.o

Beeld Sasha, 11 y.o

Beeld Sasha, 11 y.o

Valya, 10 jaar

Dit is Valya, 11 jaar. Vraag haar niet om naar school te gaan als ze op hetzelfde moment een eind kan gaan fietsen. 'De toekomst? Denk ik niet aan. Ik dacht morgen naar het riviertje te gaan.' Verlanglijstje: 1. Fiets 2. Telefoon 3. Rolschaatsen 4. Heuptasje 5. Een powerbank 6. Oortjes Beeld Valya, 10 y.o

Beeld Valya, 10 y.o

Beeld Valya, 10 y.o

Artjom, 7 jaar

Meneer Artjom. Is al 7 jaar. Lijkt de baas te zijn van een van de checkpoints in het dorp. Heeft het dan ook heel druk. Is meteen op zijn hoede als hij denkt dat iemand hem probeert af te leiden. Verlanglijstje: 1. Revolver 2. Telefoon 3. Fototoestel Beeld Artem, 7 y.o

Beeld Artem, 7 y.o

Beeld Artem, 7 y.o

Beeld Artem, 7 y.o

Masha, 10 jaar

Verlanglijstje: 'Ik zou voor mijn verjaardag een sportfiets willen, en ik wil ook nog een chinchilla, dat is een knaagdier met een grijze kleur. Ik hoop dat het uitkomt!' Beeld Masha, 10 y.o

‘Ik verzamel de hulpgoederen en verkoop ze in onze tuin. Mama heeft een kool gekocht, opa een aansteker. De sneakers zijn voor mijn papa, omdat hij niks had om aan zijn voeten te doen – de Russen hebben alles meegenomen. Ik heb ongeveer 250 Oekraïense grivna verdiend.’ Beeld Masha, 10 y.o

Beeld Masha, 10 y.o

Beeld Masha, 10 y.o

Diana, 12 jaar

Verlanglijstje: 'Ik wil voor mezelf een nieuwe telefoon, een Samsung A20. Dat is alles.' Beeld Diana, 12 y.o

Beeld Diana, 12 y.o