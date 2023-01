Oom van overleden meisje krijgt acht jaar cel voor cocaïnesmokkel in Antwerpse haven

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft drie beklaagden veroordeeld voor de invoer van 771 kilo cocaïne. Een van de beklaagden is Younes E.B., in het drugswereldje bijgenaamd ‘El Magico’. Hij is de oom van Firdaous, het meisje dat amper vijf dagen eerder omkwam toen onbekenden schoten op een huis in Merksem.

Younes E.B. werd zelf in 2016 nog ontvoerd en is de jongste broer van Othman E.B., die zich in Dubai schuilhoudt. Het openbaar ministerie had negen jaar cel tegen hem geëist, het zijn er uiteindelijk acht geworden.

“Gelet op de hoogte van de straffen en de banden met het buitenland, bestaat er onttrekkeningsgevaar (vluchtgevaar, BST) en recidivegevaar en wordt onmiddellijke aanhouding bevolen”, zegt de rechter.

De feiten kwamen aan het licht door onderschepte communicatie van een groepschat op Sky ECC, de berichtendienst die de politie kon kraken. Op dat systeem bediende Younes E.B. zich van schuilnamen als Yamagata, Turbo2021 en Othman Broeder. Daaruit kon het gerecht afleiden dat het ging om de broer van Othman E.B.

Bovendien vermeldde de gebruiker in berichten dat hij ooit ontvoerd is geweest en dat hij ‘de jongste van hen allemaal is’.

Gelokt via Tinder

Younes E.B. stond via SKY ECC in contact met de medewerker van rederij Nippon Express. De Mechelse Mara D.S. moest op zoek gaan naar containers voor een switchoperatie. Daarbij worden partijen cocaïne overgeladen van een Zuid-Amerikaanse naar een Europese container, om de kans op controle door de douane te verkleinen.

In februari 2021 nam de douane 771 kilo cocaïne in beslag in een container die Mara D.S. als switchbak had voorgesteld.

Zij verklaarde bij de feiten betrokken te zijn geraakt via een derde beklaagde, Zouhair L. De twee hadden elkaar via Tinder leren kennen en waren een relatie begonnen. Hij bezorgde haar een cryptofoon en zei dat ze veel geld kon verdienen. Younes E.B. organiseerde de uithalingen.

Mara D.S. zei dat haar 20.000 euro beloofd was maar dat ze er maar 5.000 had gekregen. Zij is veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel. Zouhair L. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar.

Over enkele weken staat Younes E.B. opnieuw terecht, in een groter SKYECC-dossier, samen met broer Othman. Daarbij gaat het om de invoer van meerdere tonnen cocaïne, met een straatwaarde van tientallen miljoenen euro’s.