Ook zonder Frontnacht dreigt het in Ieper een gespannen IJzerwake-weekend te worden

Met Frontnacht wilden de organisatoren van de IJzerwake een jonger publiek aanspreken. Maar zoals bekend trok de stad Ieper de vergunning voor het festival half augustus in toen duidelijk werd dat tal van acts banden hadden met het neonazisme en het neofascisme. Maar ook zonder Frontnacht zal het mogelijk niet erg rustig zijn in Ieper.

Tegenstanders vrezen dat de IJzerwake zal krioelen van neonazi’s en radicaal-rechtse groeperingen. Volgens de 8-meicoalitie – die het einde van de Tweede Wereldoorlog wil laten erkennen als feestdag – zou de familie van bekende collaborateurs als August Borms zondag naar Ieper afzakken. “Er is geen plaats voor fascisme en neonazi’s. Wij roepen de stad dan ook op om streng te controleren op haatspraak”, zegt Ellen De Soete van de 8-meicoalitie.

Luc Vermeulen, medeorganisator van de IJzerwake, kondigde op zijn Facebook-pagina aan dat een gastspreker van 98 jaar oud zondag het woord zou nemen. Volgens antifascistische groeperingen ging het mogelijk om oostfronter Oswald Van Ooteghem, maar dat blijkt niet te kloppen.

Het gaat daarentegen om Alexander-Karel Evrard, emeritus hoogleraar psychologie en psychiatrie. Hij staat bekend als orangist en zorgde er enkele jaren geleden nog voor dat Gent een standbeeld inhuldigde voor Willem I, de vorst die tot aan de Belgische onafhankelijkheid regeerde over de Nederlanden. Evrard kwam tien jaar geleden in opspraak nadat hij homoseksualiteit onnatuurlijk noemde.

Ook in Vlaams-nationalistische middens was er al langer ergernis over de plannen om de avond voor de IJzerwake een festival als Frontnacht te organiseren. Veel flaminganten vinden dat de organisatie haar eigen geloofwaardigheid opblaast door geen duidelijke afstand te nemen van fascistische groepen.

Project Thule

In een interview met het rechtse blad ’t Pallieterke laat IJzerwake-voorzitter Wim De Wit weliswaar verstaan dat neonazi’s voor hem geen plaats hebben op het evenement. “Die zijn voor ons even ongewenst als voor anderen.” Maar volgens de krant Het Nieuwsblad is er op de IJzerwake wel een stand voorzien voor Project Thule, een organisatie van de extreemrechtse oud-militair Tomas Boutens.

Boutens was de oprichter van de neonazistische groepering Bloed, Bodem, Eer en Trouw (BBET) en werd later veroordeeld voor terrorisme. In de databank van veiligheidsdienst OCAD staat Boutens geregistreerd als haatpropagandist en potentieel gewelddadig extremist. Nog volgens het OCAD was het Project Thule dat aanvankelijk zou instaan voor de beveiliging van Frontnacht.

Het Nieuwsblad bericht dat daarnaast nog een hele reeks andere extremistische groeperingen oproepen om dit weekend naar Ieper te trekken. Burgemeester Emmily Talpe (Open Vld) liet al verstaan dat de politie extra alert zal zijn.