Ook wie ‘korte’ celstraf krijgt, moet straks effectief achter tralies: ‘Niemand is hier klaar voor’

Het is al even vaak aangekondigd als uitgesteld, maar vanaf 1 september dit jaar komt het er dus werkelijk van. Wie een misdrijf begaat en dan een straf krijgt opgelegd tussen de twee en drie jaar, zal die ook achter de tralies uitzitten.

In een recent interview in Humo verwoordde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) het nog zo. “Alle straffen van twee tot drie jaar voeren we uit”, zei Van Quickenborne. “En vanaf 1 september 2023 volgen de straffen vanaf zes maanden.”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Beeld Jelle Vermeersch

Daarmee komt het beleid tegemoet aan een frustratie die duidelijk leeft bij veel rechters. “Ik geef drie maanden en zes maanden en een jaar cel en dat is allemaal voor de leute”, zei politierechter Peter Vandamme onlangs in Het Laatste Nieuws. “Nadien gebeurt er juist niks.”

Overbevolking

Tegelijk met de start van het nieuwe schooljaar zal het gevangenissysteem hier dus komaf mee maken. Maar onze gevangenissen zitten nu al overvol. Hoe gevangenisdirecteurs het dan zullen klaarspelen om meer gedetineerden op te nemen, is hen nog steeds een raadsel. “Niemand is er klaar voor”, zegt Vincent Spronck, directeur van de gevangenis in Bergen en tegelijk covoorzitter van de Belgische Federatie van gevangenisdirecteurs. “Dit is geen oplossing, maar juist de oorzaak van meer problemen.”

Zijn eigen gevangenis kampt nu al met 33 procent overbevolking, stipt Spronck aan. Daarmee is de instelling in Bergen zeker geen uitzondering. Volgens de laatste cijfers van het gevangeniswezen, zitten er nu 10.935 mensen in de cel, terwijl er maar plaats is voor 9.500. In cellen die gemaakt zijn voor één persoon, zitten gedetineerden daardoor vaak met twee of drie samen.

Vincent Spronck, directeur van de gevangenis van Bergen. Beeld Wouter Van Vooren

Om die overbevolking tegen te gaan zullen er op termijn nieuwe gevangenissen en detentiehuizen opengaan. Maar Spronck wijst erop dat dat die er op 1 september nog niet zijn. Dit jaar komen er dankzij nieuwe gevangenissen in Haren en Dendermonde 750 plaatsen bij, aldus Van Quickenborne in Humo, maar het tekort staat momenteel dus nog bijna op het dubbele daarvan.

Spronck waagt zich nu aan een voorspelling over wat nog meer gedetineerden voor de Belgische gevangenissen zullen betekenen. “Cipiers zullen vaker het werk neerleggen”, zegt de gevangenisdirecteur. “Het zal ook gevaarlijker worden voor het personeel, want dit zal ook leiden tot meer geweld onder de gedetineerden. Vaak zitten zij nu al vast in schandalige omstandigheden.”

Wat het voorts nog moeilijk maakt voor de gevangenisdirecteurs is dat ze geen idee hebben hoeveel gedetineerden er precies bij zullen komen. Veel lijkt af te hangen van hoe rechters met die nieuwe realiteit zullen omgaan.

Nu worden gevangenisstraffen van twee tot drie jaar uitgesproken in de wetenschap dat die in de praktijk zullen neerkomen op een straf met een enkelband. “Dat heeft geleid tot een zekere strafinflatie”, zegt strafrechtprofessor Tom Vander Beken (UGent). “Rechters spreken straffen uit van meer dan drie jaar zodat mensen toch maar in de gevangenis zouden belanden.”

Eigenlijk heeft het hele systeem zich dus aangepast aan het gegeven van die overbevolking. En dat laat zich zelfs voelen aan het taalgebruik. “We zeggen nu dat straffen van twee of drie jaar ‘kort’ zijn”, zegt Vander Beken. “Maar dat is dus niet zo: twee of drie jaar gevangenis is echt een zware straf.”

Door die opnieuw uit te voeren zou het beleid ook een bocht maken. Al decennia worden die – laten we het dan toch maar ‘korte’ straffen noemen – vervangen door alternatieve straffen, zoals de enkelband of werkstraffen. “Je mag niet vergeten dat er zelfs bij een korte periode in de gevangenis veel collateral damage is”, zegt Vander Beken. “Mensen raken hun werk kwijt of geraken sociaal geïsoleerd.”

Alternatieven

Een mogelijkheid is dan ook dat rechters nog meer naar die alternatieven zullen grijpen. Strafpleiter Joris Van Cauter wijst erop dat er momenteel al zoiets bestaat als elektronisch toezicht. “Maar eigenlijk wordt die straf op zich nauwelijks uitgesproken”, zegt hij. “Omdat gevangenisstraffen van een jaar de facto daarin worden omgezet.”

Voor Van Quickenborne is het uitvoeren van de korte gevangenisstraffen een opstap naar een ruimere hervorming van het strafrecht. De teneur wordt: kortere straffen, die dan wel effectief worden uitgevoerd én tegelijk meer alternatieve straffen.

De gevangenis van Antwerpen. Beeld © Filip Van Roe / Reporters

“Het is ook de bedoeling dat de korte straffen in detentiehuizen worden uitgevoerd”, zegt Serge Rooman, directeur van Merksplas. “Daar krijgen gedetineerden goede begeleiding en wordt er gewerkt aan hun herintegratie. Op dat vlak staan we echt voor een scharnierpunt als het gaat over strafuitvoering.”

Om de toevloed van kortgestraften op te vangen, rekent de minister op de gevangenis van Haren – die binnenkort opengaat – en blijven de oude gevangenissen in Dendermonde en Sint-Gillis langer open.

Volgens Rooman heeft de straffeloosheid van de voorbije jaren ook bijgedragen tot de overbevolking. Criminelen konden verder doen en meer feiten plegen waardoor ze uiteindelijk bij een zeer hoge gevangenisstraf uitkwamen.

“Daar moet nu een knik in komen”, zegt de gevangenisdirecteur. “Ik ben blij dat het zover is. Ook al voorzie ik ook op korte termijn problemen om iedereen onder te brengen.”