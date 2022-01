Ook vlak na een coronabesmetting is een boosterprik belangrijk

Heel wat mensen raakten de voorbije tijd besmet met corona. Tijdens de recente deltagolf, toen de besmettingscijfers records braken. Of tijdens de eindejaarsperiode, nu de nieuwe omikronvariant verspreid is. Het roept vragen op bij zij die net de uitnodiging van hun boostervaccinatie ontvangen hebben, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen). “We krijgen die vraag dikwijls: wat moeten we dan doen met onze uitnodiging voor het boostervaccin?”

Toch verandert een coronabesmetting volgens Van Damme daar weinig aan. “We raden aan om het boostervaccin toch te laten zetten, minimaal veertien dagen nadat je bent genezen van de klachten. Of als je geen klachten hebt, minimaal veertien dagen na de positieve PCR-test.”

Nochtans spreken wetenschappers al sinds de begin van de crisis over de voordelen van ‘hybride bescherming’: de combinatie van immuniteit na een coronabesmetting én vaccinatie zou namelijk de beste bescherming bieden. Volgens de Hoge Gezondheidsraad tonen studies echter aan dat de opgebouwde immuniteit tussen mensen erg kan verschillen, zelfs na eerdere besmettingen en vaccinatie. Daarnaast zou het vrijwel onmogelijk zijn om bij iedereen afzonderlijk antistoffenconcentraties te meten vooraleer een booster aan te bevelen. Bovendien beïnvloedt een boosterprik meer dan alleen de antistoffen. “We weten dat een booster werkt”, zegt Van Damme. “Maar we weten niet precies hoe het exact zit: is het vooral op basis van antistoffen, of op basis van de T-cellen? (Het ‘geheugen’ van het immuunsysteem dat beschadigde cellen opruimt). Die zaken worden nog volop onderzocht.”

Pierre Van Damme. Beeld © Stefaan Temmerman

Een andere reden waarom er meer mensen twijfelen dan over de eerste vaccinprikken, is dat de boosterprik ontwikkeld is op basis van de Wuhanvariant van het coronavirus. En dus niet op de omikronvariant, die heel wat belangrijke mutaties vertoont. Maar tijd om te wachten op een aangepast vaccin hebben we volgens Van Damme niet. “Binnenkort zijn alle besmettingen met omikron. Het boostervaccin heeft een goede werkzaamheid van 70 tot 75 procent tegen symptomatische infectie. Als je wacht op een vaccin op maat van de omikronvariant, kost dat veel tijd. Zo’n geüpdatet vaccin moet worden geproduceerd, getest op tweehonderd of driehonderd mensen, waarna het dossier vervolgens moet worden ingediend bij het Europees Geneesmiddelen Agentschap en zijn Amerikaanse tegenhanger. Wanneer dat allemaal achter de rug is, ben je zes maanden verder. Wil je in die periode niet besmet geraken met de omikronvariant, dan ga je toch ongelofelijk voorzichtig moeten zijn.”