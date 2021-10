Ook Vlaamse regering snoeit in energiefactuur: volgend jaar gemiddeld 50 euro korting

Volgens minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) moet de ingreep de oplopende energiefactuur voor Vlaamse gezinnen en alleenstaanden temperen. Voor een gemiddeld gezin zal het gaan om 43 euro. Samen met de aanpassing van de nettarieven gaat het om ongeveer 50 euro.

Demir liet eerder deze week al optekenen dat ze 170 tot 200 miljoen euro uit de energiefactuur van de Vlaming wilde halen. Binnen de Vlaamse meerderheid is er nu een akkoord om voor in totaal 201,6 miljoen euro uit de factuur te halen.

Concreet gaat het om 166,6 miljoen euro die anders via de openbare dienstverplichtingen (ODV’s) in de factuur zouden zitten eruit te halen en te betalen via het Energiefonds. Omdat de federale overheid ook btw aanrekent op die openbare dienstverplichtingen, verdwijnt daardoor in totaal 201,6 miljoen euro (166,6 + 21% btw) uit de elektriciteitsfactuur van iedereen die op laagspanning is aangesloten.

“Iedereen voelt de energiecrisis. Daarom kiezen we voor maatregelen die ten goede komen aan alle 2,8 miljoen gezinnen en alleenstaanden, maar ook aan de kleine zelfstandige”, zegt minister Demir.

Hoeveel dit oplevert voor een gezin hangt af van het eigen verbruik, maar voor een gemiddeld gezin met een verbruik van 3,5 MWh zal het in 2022 gaan om 43 euro. Tel daarbij de lagere nettarieven door de vernieuwde tariefstructuur en een doorsnee gezin komt uit op 50 euro.

Groenestroomcertificaten

De Vlaamse regering heeft ook beslist om dit jaar nog 60 miljoen groenestroomcertificaten uit de markt te halen om zo de historische schuld verder af te bouwen en om de bestaande subsidies aan nieuwe fossiele gasaansluitingen bij nieuwbouw stop te zetten vanaf midden 2022. Daardoor kan de regering volgend jaar nog eens 34 miljoen euro uit de energiefactuur halen.

“Subsidies voor nieuwe aardgasaansluitingen zijn per definitie niet verstandig”, legt N-VA-energiespecialist Andries Gryffroy uit. “Daarom kiezen we ervoor om deze stop te zetten en kosten te verschuiven van elektriciteit naar fossiele gas. Zo verlichten we de elektriciteitsfactuur vanaf 2023 structureel, wat de energietransitie ten goede komt”.

Volgens CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne zullen de maatregelen snel impact hebben op de factuur van de Vlaming. Maar het werk is volgens hem niet af. “Doelstelling is verder te gaan en elektriciteit goedkoper te maken, zodat milieuvriendelijke technologie zoals warmtepompen en elektrisch rijden, haalbaar en betaalbaar wordt voor elke Vlaming.”

Ook Open Vld-fractieleider Willem-Frederik Schiltz reageert tevreden: “Een lagere elektriciteitsfactuur in combinatie met verder de schulden van de groenestroomcertificaten afbouwen, dat juich ik toe.”