Ook vicepremier De Sutter wil debat over verplichte vaccinatie: ‘Tweedeling in samenleving vermijden’

Na de opgelegde inenting van het zorgpersoneel - die beslist is, maar nog niet uitgevoerd - pleitte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gisteren voor een vaccinatieverplichting voor de hele bevolking tegen het coronavirus. “Voor mij mag dat debat beginnen, ik ben voorstander”, zei hij in VTM Nieuws.

Vandenbroucke is niet de enige. Eerder op de dag had ook Waals minister van Volksgezondheid Christie Morreale (PS) laten verstaan dat een verplichte prik moet kunnen. “Als er opnieuw zorg moet worden uitgesteld, denk ik dat we een stap verder moeten gaan”, klonk het op RTL-TVI. Ze wees er net als Vandenbroucke op dat België nu 25 miljoen euro per week uitgeeft aan tests. “Twee vaccins kosten minder dan een PCR-test.”

Ook vicepremier Petra De Sutter (Groen) vindt dat de verplichte vaccinatie beter op tafel gelegd wordt om maatregelen te vermijden die zorgen voor een tweedeling van de samenleving. Alternatieven zoals het Oostenrijks model met een lockdown voor niet-gevaccineerden, ziet ze niet zitten. “Dat zorgt voor een tweedeling in de samenleving. Dat mag je niet doen”, reageerde De Sutter in Radio 1-programma De ochtend.

‘Geen oplossing op korte termijn’

In Vlaanderen is bevoegd minister Wouter Beke (CD&V) terughoudender over verplichte vaccinatie. “Dit is geen oplossing op de korte termijn, maar ik wil dit debat zeker en vast aangaan.” Dat laatste deelt ook zijn Brusselse collega Alain Maron (Ecolo) mee, die verder geen commentaar kwijt wilde.

Komende vrijdag zit het Overlegcomité alvast samen om te bekijken welke coronamaatregelen op korte termijn de cijfers kunnen doen dalen.