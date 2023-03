Ook twee nieuwe medewerkers van Sihame El Kaouakibi zijn niet onbesproken

Een ex-horecaman die beschuldigd wordt van fraude en een activist die zich inzette voor Black Lives Matter maar zich verzette tegen de coronamaatregelen. Jiri De Laet en Aimé Schrauwen, de twee nieuwe medewerkers van Sihame El Kaouakibi, zijn geen onbesproken blaadjes. Wie zijn ze en waarom willen ze voor de gevallen politica werken?

Sihame El Kaouakibi (36) won maandag een kleine juridische veldslag. Een Brusselse rechtbank oordeelde dat het Vlaams Parlement toch twee medewerkers voor het onafhankelijke parlementslid moet aanwerven én betalen. Tot nu toe had het parlement dat telkens geweigerd, omdat de omstreden politica al twee jaar op ziekteverlof is. Maar als het parlement nu niet overstag gaat, moet het een dwangsom van 250 euro per dag betalen. De twee halftijdse medewerkers staan al klaar om de twee rechterhanden van El Kaouakibi te worden. Eén ding hebben de drie gemeen: ooit waren ze lid van Open Vld, maar de relatie met de liberale moederpartij is volledig verzuurd.

Aimé Schrauwen

Aimé Schrauwen tijdens een Black Lives Matter-manifestatie. Beeld BELGA

De eerste keer dat Aimé Schrauwen (28) in de spotlights komt te staan, is met weinig fraai nieuws. De ondervoorzitter van Jong Open Vld Antwerpen en politiek secretaris van het Liberaal Vlaams studentenverbond wordt afgeperst door computercriminelen die via een list naaktbeelden van zijn computer hebben gehaald. Ze eisen 5.000 euro, maar Schrauwen is niet van plan te betalen. Hij neemt de vlucht vooruit door zijn omgeving in te lichten en haalt met zijn verhaal zelfs de nationale kranten, journaals en radioprogramma’s. Het is het voorjaar van 2018. Op dat moment loopt de jonge rechtenstudent al in het vizier van de Antwerpse Open Vld. In het najaar prijkt hij dan ook op de derde plaats in het district Ekeren.

Twee jaar later komt het tot een breuk met de liberalen. Het beleid dat Open Vld voert tijdens de coronacrisis schiet bij hem in het verkeerde keelgat. Samen met negen andere Antwerpenaars trekt hij naar de rechtbank om de avondklok aan te vechten. Hij trekt zelfs naar het Brusselse Ter Kamerenbos voor de verboden La Boum-manifestatie. Dat hij daardoor over dezelfde kam geschoren wordt als figuren uit de antivaxbeweging deert hem niet. Op hetzelfde moment ontpopt hij zich als één van de drijvende krachten achter de Belgische Black Lives Matter-beweging. Volgens Schrauwen zien ze zijn activiteiten bij de Open Vld-top met lede ogen aan. “Ik werd daardoor half afgedreigd. Het beleid van de liberalen was totaal ranzig en ging tegen mijn principes in. Daarom zag ik meer heil om buiten de partijstructuur te werken”, legt Schrauwen uit. In 2021 trekt hij definitief de deur bij Open Vld achter zich dicht. Het bezorgt hem een totale afkeer van de partijpolitiek en de gevestigde orde.

In november duikt zijn naam op als bekend geraakt dat El Kaouakibi twee halftijdse medewerkers vraagt aan het Vlaams parlement. “Hoe Sihame door Open Vld is aangepakt, was buiten proportie en hypocriet. Sihame is nog niet veroordeeld en werd met alle zonden van Israël overladen”, zei hij toen. Ook nu blijft hij als één blok achter El Kaouakibi - met wie hij in het verleden al eens de handen in elkaar sloeg - staan. “Ze is een zeer fijn persoon om mee samen te werken. Ze neemt geen blad voor de mond en ze begrijpt wat politieke verantwoordelijkheid echt betekent. Als ik ergens een beweging zie ontstaan tegen het verval van het Belgische politieke systeem, dan is het wel vanuit die hoek.” Dat Schrauwen het zichzelf met deze carrièrezet niet gemakkelijker maakt, boeit hem naar eigen zeggen “echt geen zak”. “Ik strijd gewoon tegen onrecht, corruptie en de macht van partijen.”

Met Open Vld heeft hij ondertussen alle bruggen opgeblazen. “Open Vld verloochent zijn eigen fundamentele principes”, zo zei hij in november. “Het is een partij van baronieën. Van families die generatie op generatie aan de macht vasthouden. Eigenlijk heeft Open Vld meer weg van een maffiaclan, dan van een democratische partij.”

Jiri De Laet

Jiri De Laet Beeld rv

“Een man van twaalf stielen en dertien ongelukken”, zo staat Jiri De Laet (46) bekend in liberale kringen. Zijn cv oogt dan ook verrassend divers. In het verleden was hij eigenaar van een Renault-garage en had hij samen met zijn ex-vrouw een interimkantoor in Sint-Niklaas. Na dat avontuur maakt hij de overstap naar de horeca. Maar ook dat wordt geen succesverhaal. Door de overname van het Grand Café TV Oost in Sint-Niklaas komt hij in een zwaar conflict terecht met de vorige uitbater. De Laet zou de 90.000 euro voor de overname namelijk nooit betaald hebben. Volgens bronnen - niet de vrienden van De Laet - zou hij de omzet in eigen zak gestoken hebben, betaalde hij zijn personeel in het zwart en heeft hij de huur, de RSZ en de leveranciers zelfs nooit betaald.

Een paar jaar later stopte hij in de horeca en trok hij naar Antwerpen. Hij ging er aan de slag als verkoper bij een garage. Daar zou hij valse bestelbonnen hebben opgemaakt om de commissie op te strijken. De Laet wuifde die beschuldigingen afgelopen november in een open brief weg. “Het strafblad dat men mij verwijt, berust louter op roddels. Ik word afgerekend op twee snelheidsboetes en één pv voor zwartwerk. Het doet mij bijzonder veel pijn dat ik openlijk aan de schandpaal word genageld, terwijl ik geen publiekelijk figuur ben, noch een politiek mandaat beoefen.”

Al kriebelt het bij de verkiezingen van 2019 wel. De Laet wordt verkozen Open Vld-voorzitter voor het district Antwerpen. Na de verkiezingen wordt hij ook parlementair medewerker van Willem-Frederik Schiltz, fractieleider voor Open Vld in het Vlaams parlement. Eind 2021 zet Schiltz hem “wegens een vertrouwensbreuk” buiten: De Laet zou voor “een toxische sfeer” zorgen op de werkvloer.

Einde verhaal voor De Laet in de politiek? Nee, begin 2022 vist Antwerps schepen Erica Caluwaerts (Open Vld) hem op en benoemt ze hem tot kabinetschef. Dat avontuur was van korte duur: na een maand mocht hij weer vertrekken - opnieuw omdat er ‘een problematische werksfeer’ was ontstaan.

Sindsdien houdt De Laet zich low profile en heeft hij een vrijwilligersjob in de Antwerpse 2060-wijk. Tot zijn naam in november weer komt bovendrijven als één van de medewerkers van El Kaouakibi. Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert knikkert hem zonder pardon de partij uit. Een zet die De Laet niet kan smaken. “Jarenlang was ik goed genoeg als sympathisant, maar plots ben ik persona non grata als mijn naam gelinkt wordt aan El Kaouakibi.”

De Laet zegt in een reactie aan deze redactie dat het nog niet zeker is of hij voor El Kaouakibi aan de slag gaat. “Ik heb het ook via de pers vernomen dat Sihame toch twee werknemers krijgt. Een goede zaak, zo heeft justitie het toch bij het rechte eind”, zegt De Laet. Als hij de kans krijgt, ziet hij het nog steeds zitten om voor de omstreden politica te werken. “Sihame wordt door de pers afgeschilderd als de grootste oplichter ter wereld. Maar ik heb jaar en dag met haar samengewerkt in het Vlaams parlement en ik kan oprecht niets verkeerds zeggen over haar.”