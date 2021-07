Ook reisorganisatie Summer Bash annuleert reizen naar Spanje nadat West-Vlaamse jongeren besmet terugkeren

Vanmorgen raakte bekend dat minstens acht jongeren uit West-Vlaanderen positief testten na een vakantie in het Spaanse Lloret de Mar. Organisator Summer Bash besliste daarop met sneltesten alle jongeren te testen die op dit moment via het reisbureau in Spanje verblijven. Van de 228 geteste jongeren testten 13 jongeren positief. “Het gaat om een groepje van vijf dat op vakantie was in Malgrat de Mar, en een groepje van 8 in Calella”, zegt woordvoerder van Summer Bash Jordy S’Jongers.

De jongeren worden nu in een aparte villa in Lloret de Mar opgevangen tot ze negatief zijn en terug naar huis kunnen. “Intussen hebben we beslist om alle reizen die deze week richting Spanje gingen, te annuleren. Er zouden 120 jongeren vertrekken, die zijn op de hoogte gebracht. Ze kunnen kiezen om hun geld terug te krijgen, of om hun reis naar een latere datum te verschuiven. We overleggen nu wat we met de reizen de komende weken zullen doen.”

Spanje is een populaire vakantiebestemming en is erg toegankelijk, zelfs tijdens de naweeën van de pandemie. Vlamingen kunnen het land immers binnen zonder in het bezit te zijn van een PCR-test, vaccinatiebewijs of herstelcertificaat. Zon, zee, strand én nachtclubs binnen handbereik; een formule die vooral jongeren aanspreekt. Helaas kleurt Spanje steeds roder wat betekent dat de besmettingsgraad stijgt. Vanaf woensdag 7 juli beschouwt de FOD Buitenlandse Zaken - op advies van het ECDC - Valencia, Catalonië en Aragon als rode zones.

Dat betekent dat de badplaats Lloret de Mar (Catalonië) - die razend populair is bij jongeren - binnenkort ook een rode kleur krijgt. Eerder vandaag besliste Jongerentravel al om de geplande reizen naar Spanje tot eind juli te annuleren: “We willen niet bijdragen aan nieuwe besmettingshaarden”, klinkt het daar.

De telefoon bij het callcenter van de reisorganisatie staat roodgloeiend na de beslissing. “We krijgen heel veel boze telefoons. Zowel van de jongeren als van hun ouders.” Daarnaast krijgt de organisatie ook telefoontjes van ongeruste ouders. Hun kinderen zijn op dit moment in Lloret de Mar en Calella, een rode zone op de Europese coronakaart van het ECDC.

Er zijn ondertussen ook besmettingen vastgesteld bij acht jongeren en twee monitoren die met Jongerentravel in Spanje verblijven. De jongeren die positief hebben getest zijn overgebracht naar een appartement waar ze kunnen uitzieken en hun quarantaine zullen uitzitten.

Ook bij jongerenorganisatie Summer Bash ligt de opschorting op tafel. “Of we willen op zijn minst aan ouders de kans geven om kosteloos te annuleren”, aldus woordvoerder Jordy S’Jongers. Momenteel zijn er nog een driehonderdtal jongeren in Lloret de Mar via reisorganisatie Summer Bash.