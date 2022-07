Ook prijs van woonhuizen daalt: is het plafond van de vastgoedmarkt eindelijk bereikt?

Kostte een woonhuis in België tijdens het eerste trimester van 2022 nog gemiddeld 316.001 euro, dan was dat in het tweede trimester nog ‘slechts’ 314.666 euro, zo toont de nieuwe vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat. Vergeleken met dezelfde periode in 2021 is er dan wel een stijging van 6,3 procent, in reële termen valt die negatief uit als de inflatie van 7,7 procent mee in kaart wordt gebracht. Die reële prijsdaling is in elk gewest aanwezig.

Zo volgen de woonhuizen de trend die eerder al bij de appartementen werd vastgesteld. “Ik denk dat we stilaan kunnen concluderen dat het plafond op de vastgoedmarkt bereikt is”, zegt notaris Bart van Opstal (Notaris.be). In de eerste zes maanden van 2022 vielen de transacties met 1,8 procent terug. Niet veel, “maar het is wel lang geleden dat het aantal transacties er in alle regio’s op achteruitging”.

Op provinciaal niveau ontspringt enkel Oost-Vlaanderen de dans wat betreft het aantal gedaalde transacties.

Vooral de evolutie spreekt boekdelen. De daling van het aantal transacties is volgens Van Opstal begonnen in maart, met een korte opstoot in mei, om daarna in juni een dip van maar liefst 12,7 procent op te tekenen in vergelijking met dezelfde periode in 2021.

Onzekerheid

Naar de onderliggende verklaringen is het niet ver zoeken: oorlog en inflatie veroorzaken veel onzekerheid en stuwen de hypotheekrentes omhoog. Wie vandaag een vast krediet op twintig jaar afsluit en tussen 80 en 100 procent van de woningwaarde leent, kijkt aan tegen een rentevoet van 2,94 procent. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van begin dit jaar.

Wel opvallend is dat het aandeel jonge kopers binnen de transacties stijgt, nochtans een doelgroep die het de voorbije jaren steeds moeilijker kreeg om een woning te kopen. Zeker onder de (oudere) groep beleggers geeft de huidige crisis dan ook veel onrust, ziet Van Opstal. “Ook het vooruitzicht op een fiscale hervorming, met mogelijk een hogere belasting van huurinkomsten, maakt dat investeerders de kat uit de boom kijken.”

Meteen ook de reden waarom appartementen, die meestal interessanter zijn voor verhuurders, meer klappen krijgen. Rekening houdend met de inflatie gaat het daar om een reële prijsdaling van 5,3 procent. Huizen zijn vaker in trek bij gezinnen. Die jongere doelgroep zag de rentevoeten de voorbije maanden in sneltempo stijgen, en besliste wellicht om nog snel op de trein te springen voor het de spuigaten uitloopt, denkt Van Opstal.

Marge

Betekent dit dat gehaaste kopers nu een slechte investering doen? Niet per se, vindt Van Opstal. “Die afkoeling kan op zich net goed nieuws zijn voor jonge mensen. Voor hen was het de voorbije jaren vaak te nemen of te laten. Dikwijls waren ze zelfs gedwongen om stevig op te bieden. Nu komt er weer wat marge om te onderhandelen.”

Hoe dan ook lijkt de wilde rush op de vastgoedmarkt van de voorbije jaren eindelijk een halt toegeroepen. “Niemand kan zeggen waar die rentevoet verder naartoe gaat, maar we kijken wellicht tegen een structurele stijging aan”, denkt Van Opstal. Aangezien de oorlogssituatie in Oekraïne niet op een snelle oplossing afstevent, liggen volgens hem alle elementen op tafel. “Het is een duidelijk aanvoelen dat die afkoeling zich zal doorzetten.”