Ook Poetin geeft graag véél geld aan horloges. En hij werpt er al eens eentje in vers beton

De roman De aftakeling van Vladimir P. speelt zich af even buiten Moskou in het jaar 2036. De 84-jarige, seniele en zich nog steeds president wanende Vladimir Poetin resten twee zekerheden. Zijn trouwe butler Sjeremetev en zijn horlogecollectie.

Om schuldeisers af te houden, haalt Sjeremetev een willekeurig exemplaar uit de horlogekast om te verkopen op de zwarte markt . Het horloge blijkt er eentje te zijn waar wereldwijd veertig exemplaren van bestaan. Het boek is fictie, Poetins horlogecollectie niet.

In zijn eerste jaren als president verscheen Poetin geregeld in het openbaar met een Blancpain Léman Aqua Lung Grande Date (22.000 euro). Hij schonk er in 2009 voor de camera’s twee van weg: een aan een arbeider tijdens een fabrieksbezoek, en een andere aan de zoon van een schaapsherder. Hij gooide er tijdens een bezoek aan een bouwwerf ook ooit een in een strook pas gegoten beton. Hij lijkt de Blancpain te beschouwen als een wegwerphorloge.

Iets van die strekking zal minder gauw gebeuren met zijn A. Lange & Söhne Tourbograph Perpétuel ‘Pour le Mérite’. Poetin was een van de eerste eigenaars toen de fabrikant in 2017 meldde dat er niet meer dan 50 exemplaren van zouden worden vervaardigd. Het horloge is gemaakt van platina. Het bevat volgens de catalogus ook “een ingebouwde eeuwigdurende kalender”. Het achterliggende idee lijkt te zijn dat het een horloge voor de eeuwigheid is. De actuele marktprijs bedraagt 480.000 euro.

“Het is echt iets van de nieuwe rijken”, zegt Pierre Darge, journalist met een fascinatie voor dure wagens en horloges. “Een horlogemaker als het Zwitserse bedrijf Philippe Patek specialiseert zich er de laatste jaren in. Dan hebben twaalf mensen zes jaar gewerkt aan een horloge waar vijf of tien exemplaren van bestaan. Men zet er nog wat diamanten op, en men kan vragen wat men wil.”

Mars en Mercurius

Poetin laat zich de laatste jaren nog zelden in het openbaar zien met z’n duurste stukken, hij houdt het meestal bij potentiële wegwerp- of geefdingetjes als de F.P. Journe Chronomètre Bleu (30.000 euro) of de Breguet Marine (100.000 euro).

Toen het Zwitserse veilinghuis Antiquorum - het Christies voor luxehorloges - in 2017 een Patek Philippe 5208P Grand Complication van Poetin te koop aanbood, kwam er protest vanuit het Kremlin, dat ontkende dat dit een horloge van Poetin zou zijn geweest. Die uitleg klonk achteraf een beetje als die over Boetsja nu. Het garantiebewijs vermeldde wel degelijk zijn naam, en de kans op een toevallige naamgenoot lijkt bij een vraagprijs van 1,05 miljoen euro eerder hypothetisch.

Ook de Patek Philippe 5208P Grand Complication is van platina, heeft een eeuwigdurende kalender, een monopusher-chronograaf en een klein klokje dat de stand van de maan aangeeft.

Eind 2019 vestigde het Zwitserse familiebedrijf een wereldrecord met de veiling van de Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300A. Een onbekende koper ging tot 28,5 miljoen euro en verwierf het duurste nieuwe horloge ooit. Een andere producent is Les Ateliers Louis Moinet, ook Zwitsers. Met de Meteoris (4,5 miljoen euro) kwam het in 2010 met een horloge waarin meteoorfragmenten van Mars, de Maan, Mercurius en een asteroïde verwerkt zitten. Er bestaan maar vier exemplaren van.

Vladimir Poetin was niet de enige trendsetter. Beyoncé schonk Jay-Z in 2012 voor zijn verjaardag een Hublot Big Bang ter waarde van 5 miljoen dollar. Tijdens een bezoek aan Pakistan bracht de Saudische kroonprins Mohammad Bin Salman een Chopard 201 Carat ter waarde van 25 miljoen dollar mee. Er zitten 874 diamantjes in het uurwerk verwerkt, waardoor de wijzertjes amper nog zichtbaar zijn.

“Het draait om het gevoel van: ik heb iets dat jij niet hebt”, zegt Pierre Darge. “Anders dan vrouwen hebben mannen niet zoveel om hun rijkdom te etaleren. Auto’s en horloges.”