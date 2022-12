Ook personeelsverloop is pijnpunt in asielcrisis, en beterschap komt maar traag op gang

Het CGVS kijkt intussen aan tegen een achterstand van zo’n 12.250 dossiers, zo blijkt uit haar eigen jongste cijfers, van oktober. Die achterstand is, samen met de erg lange duurtijd van de procedures, al langer een pijnpunt. Dat erkent ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v). “Als beslissingen te lang op zich laten wachten, zitten mensen heel lang in de opvang van Fedasil. Daardoor is er een tekort aan opvangplaatsen”, stelde ze eerder. Nog steeds moeten tientallen asielzoekers de nacht op de straat doorbrengen.

In oktober bleek uit een audit van de migratie- en asieldiensten dat het personeelstekort bij het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) een van de verklaringen voor die opgebouwde achterstand is.

Al doet het CGVS wel degelijk moeite om extra mankracht te vinden, zo blijkt uit cijfers die Kamerlid Eva Platteau (Groen) opvroeg bij De Moor. Tussen september 2021 en november 2022 nam het CGVS 54 nieuwe zogenaamde protection officers aan. In november was er een totaal van 290 protection officers in dienst. Dat zijn de personen die het dossier van mensen die asiel hebben aangevraagd voorbereiden, het eigenlijke verhoor doen en zich (mee) buigen over een beslissing in dat dossier.

Alleen: in diezelfde periode vertrokken er ook 34 protection officers, van wie 25 vrijwillig. Netto kwamen er dus 20 bij. Voor de volledigheid: nog eens 14 zouden arbeidsongeschikt zijn. “Deze cijfers bevestigen een pijnpunt dat ook door de audit blootgelegd werd: het grote verloop van personeel bij het CGVS”, zegt Platteau.

Zware job

Voor dat grote verloop zijn volgens de audit enkele mogelijke oorzaken. Eerst en vooral zou de aanwervingsprocedure van Selor, het selectiebureau van de overheid, niet aangepast zijn aan de inhoud van de job, zegt het rapport. Daarnaast is en blijft de job van een protection officer (emotioneel) zwaar, waardoor sommigen vroeg zouden afhaken.

Commissaris-generaal Dirk Van den Bulck ontkent niet dat het een zware baan is, maar hij voegt eraan toe dat “het vertrek en de turn-over niet zoveel hoger liggen dan bij andere overheidsdiensten”. “Maar het is duidelijk: gelet op het sterk toegenomen aantal verzoeken en de achterstand in dossiers is het echt nodig om extra personeel aan te nemen.”

Beterschap is op komst. “Om sneller te kunnen aanwerven is er sedert juli een snellere procedure om profielen niet naar andere jobs te zien verdwijnen”, klinkt het op het kabinet-de Moor. “Deze maatregel zou aflopen eind december en is vorige week verlengd op de ministerraad.”

Van den Bulck geeft ook aan dat er net deze maand, in december, nog eens meer dan 50 extra protection officers aangenomen zijn. Volgend jaar zouden er nog extra mensen bijkomen. Op zich zijn dat goede signalen, vindt Platteau. “Maar ook die mensen moeten eerst opgeleid worden, waardoor ze niet meteen inzetbaar zijn”, zegt ze. “Hopelijk heeft het Commissariaat-Generaal ook lessen geleerd uit het grote verloop, zodat deze mensen effectief blijven.”