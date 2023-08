Ook op gevorderde leeftijd kun je rugby spelen

Witte shorts voor veertigers, blauwe voor vijftigers, rode voor zestigers, gele voor zeventigers, paarse voor tachtigers en gouden voor plusnegentigjarigen: dat is de kleurcode die het Japanse rugbyteam Fuwaku gebruikt om de leeftijd van spelers aan te geven. Het helpt om tijdens een scrum de gevolgen van dat extra kwakje in te schatten: hoe groot is de kans dat een tegenspeler last heeft van reuma of broze botten? Het zal wellicht niet de essentie zijn van wat deze club uit Kamakura beoogt met haar kleurcode, integendeel. Fuwaku is overigens lang niet de enige rugbyclub voor atleten op gevorderde leeftijd. In heel Japan zouden er zo 150 teams zijn, die ook wedstrijden tegen elkaar spelen. (PG)

Beeld AFP

