Ook onder water sneuvelen hitterecords: temperatuur van Middellandse Zee stijgt tot 30 graden

Volgens Duncan wordt de “immense en meedogenloze” mariene hittegolf in de Middellandse Zee veroorzaakt door de ongewone hitte die Europa al sinds het begin van mei in de ban houdt. Sinds toen is er eigenlijk al sprake van een ongezien hoge gemiddelde oppervlaktewatertemperatuur in de Middellandse Zee.

De watertemperatuur in de Middellandse Zee gisteren. Vooral in het westen zien we zeer hoge waarden. Beeld SOCIB

Vooral het westen van de Middellandse Zee heeft eronder te lijden. Daar is sprake van een mariene hittegolf van categorie 3. Die wordt omschreven als “ernstig” volgens de classificatie van de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Ter vergelijking: categorie 1 is “matig”, categorie 2 is “sterk”, categorie 4 is “extreem” en categorie 5 is “meer dan extreem”.

Corsica

Volgens de Franse weerzender 'La Chaîne Météo’ steeg de temperatuur van het zeewater voor de kust van Corsica en Nice vrijdag tot maar liefst 30 graden Celsius en dat zijn “tropische waarden”.

🏖Amis juillettistes, si vous êtes près du bassin méditerranéen, sachez que la température de l’eau y est particulièrement élevée actuellement. 🌡Valeurs tropicales en #Corse et dans les Alpes-Maritimes avec près de 30°C, 27°C pour le #Var et 22 à 25°C dans le Golfe du Lion. pic.twitter.com/23922Dc50y — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) 22 juli 2022

Kaarten van de NOAA tonen ook dat de temperatuur van het oppervlaktewater voor onze eigen kust hoger ligt dan gemiddeld, tot maar liefst 3 graden Celsius.

Enkele graden warmer dan gemiddeld lijkt misschien niet veel, maar dat is het wél. Water warmt immers veel minder snel op dan de lucht.

Afwijkingen in de temperatuur van het oppervlaktewater. Ook voor onze kust is het tot 3 graden warmer dan gemiddeld. Beeld NOAA

Hittegolven onder water kunnen flink wat schade aanrichten. Lange en intense mariene hittegolven hebben immers een vernietigend effect op de ecosystemen in zee.

Ze hebben ook een effect op het weer boven land. Het warmere water maakt dat de lucht minder afkoelt, wat nog extremere hittegolven boven land kan veroorzaken. Op het einde van de zomer en in het begin van de herfst kan het ook heviger neerslag veroorzaken.

Kwallen

De langste mariene hittegolf die ooit werd waargenomen, duurde van 2013 tot 2016 en hield lelijk huis in het noordoosten van de Stille Oceaan. Het hele ecosysteem in het gebied raakte ontregeld. Duizenden vogels stierven, het aantal kwallen ging enorm omhoog en ook schadelijke algen kregen een boost, wat dan weer resulteerde in de vergiftiging van zeezoogdieren.

Beeld AFP

Tot op vandaag ontdekken wetenschappers nog nieuwe effecten van die mariene hittegolf of Blob. Onder meer op kelpwouden, grote verzamelingen van algen onder de zeespiegel. Sommige kelpwouden ondervonden weinig hinder van de hittegolf en andere verwoestend veel. Een recente studie toont nu aan dat in sommige gebieden omgevingsfactoren het effect van de hittegolf versterkten, zoals de aanwezigheid van zee-egels.

Zes jaar na de Blob is het ecosysteem in het noordoosten van de Stille Oceaan nog altijd niet helemaal hersteld.