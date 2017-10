Ook Nicaragua tekent klimaatakkoord. Enkel VS en Syrië blijven achter

Nicaragua gaat het klimaatakkoord van Parijs dan toch ondertekenen. Dat heeft president Daniel Ortega vandaag gezegd. "Het is tijd dat Nicaragua het akkoord ondertekent. Dat zullen we in de komende dagen of weken dus doen", luidt het in een officiële mededeling. Daarmee zijn de Verenigde Staten en Syrië de enige landen die niet deelnemen.

Nicaragua wilde het akkoord dat afgesloten werd op de klimaatconferentie van Parijs 2015 (COP21), aanvankelijk niet onderschrijven omdat het volgens het Centraal-Amerikaanse land niet ver genoeg gaat. Zo bevat het geen bindende maatregelen. Toch heeft Nicaragua sinds het akkoord werd afgesloten alle vergaderingen bijgewoond.

Geïsoleerd

Nu het land het akkoord toch zal ondertekenen, zijn de Amerikanen na hun terugtrekking uit het akkoord des te meer geïsoleerd. De VS - die na China het meeste CO 2 uitstoten - zijn nu samen met Syrië de enigen die het akkoord niet onderschrijven.

Concreet legt het klimaatakkoord van Parijs de bovengrens van +2 graden vast voor de opwarming van het klimaat en het streven om de opwarming zelfs tot +1,5 graden te beperken.