Ook New York staat composteren van menselijk lichaam toe als alternatief voor begrafenis

New Yorkers kunnen er voortaan voor kiezen om hun lichaam na hun dood te laten composteren. De Democratische gouverneur van New York, Kathy Hochul, is de zesde gouverneur die zaterdag de wetgeving daarvoor goedkeurde, nadat het de voorbije jaren al mogelijk was in Washington, Colorado, Oregon, Vermont en Californië.

De ontbinding van het menselijk lichaam tot organische compost, ook ‘humusatie’ genoemd, wordt gezien als een milieuvriendelijk alternatief voor een begrafenis of een crematie. Het Amerikaanse bedrijf Recompose, dat in Seattle gespecialiseerd is in het composteren van menselijke lichamen, beweert dat het tijdens zo’n proces duizend kilo CO 2 minder uitstoot in vergelijking met een crematie of traditionele begrafenis in een kist.

Daarnaast halen voorstanders ook het gebrek aan plaats voor begraafplaatsen aan in dichtbevolkte gebieden.

Het lichaam composteert niet in de grond zelf. Tijdens het proces wordt een lichaam in een gesloten vat bewaard, samen met organische materialen als houtsnippers en strogras. Onder invloed van microben en verhitting is het lichaam na ongeveer een maand omgezet in compost die aan de nabestaanden bezorgd wordt. Zij mogen vervolgens zelf beslissen wat daarmee gebeurt. De compost mag bijvoorbeeld gebruikt worden in de eigen tuin.

Het hele proces van humusatie kost volgens Recompose 7.000 dollar (zo’n 6.550 euro), wat vergelijkbaar zou zijn met de kosten van andere begrafenisopties in de Verenigde Staten.

Ethische vragen

Toch roept het composteren van menselijke resten ook ethische vragen op. Volgens de BBC zijn katholieke bisschoppen in de staat tegen de wet, omdat menselijke lichamen “niet als huishoudelijk afval” behandeld mogen worden.

Ook in ons land sprak een ethische commissie zich in november 2021 nog eerder terughoudend uit over de techniek. Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek zag toen meer heil in natuurbegrafenissen waarbij menselijke lichamen niet worden gecremeerd, maar worden begraven in biologisch afbreekbaar materiaal. Zo’n natuurbegraafplaats is er in Vlaanderen onder meer al in Drongen.

In Zweden is humusatie wel reeds toegelaten.