Ook Nederlandse minister van Defensie geeft er de brui aan

In een verklaring zegt Bijleveld dat ze niet langer kon aanblijven omdat ze door de discussie die is ontstaan over haar positie haar werk niet meer kan doen. De bewindsvrouw kondigde haar vertrek vanmiddag aan op het ministerie van Defensie. In de uren daarvoor werd binnen de partij en in politiek Den Haag al duidelijk dat ze zou vertrekken.

Het Nederlandse parlement, de Tweede Kamer, nam gisterenavond een motie van afkeuring tegen Kaag en Bijleveld aan vanwege de gang van zaken rond de evacuaties uit Afghanistan. Kaag stapte meteen daarna op als demissionair minister van Buitenlandse Zaken. De Nederlandse regering is sowieso al ontslagnemend na de verkiezingen van maart.

Aanvankelijk vond Bijleveld het niet nodig om op te stappen bij Defensie. Feitelijk hoefde dat ook niet. Een motie van afkeuring is minder zwaar dan een motie van wantrouwen. Maar de CDA-bewindsvrouw kwam vandaag in haar eigen partij onder steeds grotere druk te staan van partijgenoten, meldt De Volkskrant.

Bijleveld zat er gisterenavond nog stoïcijns bij in de Tweede Kamer toen haar collega Sigrid Kaag haar ontslag bekendmaakte. Beeld ANP