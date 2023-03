Ook na het schrappen van omstreden ‘Kremlin-wet’ vreest de Georgische oppositie de hand van Poetin

Wetsvoorstel ingetrokken, opgepakte demonstranten vrijgelaten: de uitkomst van de protesten in Georgië lijkt een overwinning voor de tienduizenden deelnemers. Maar zij zijn deze week alleen maar bezorgder geworden dat hun regering liever toenadering zoekt tot Rusland dan tot de EU.

Drie nachten achter elkaar wapperden Georgiërs tussen het traangas en de waterkanonnen van de politie met EU-vlaggen. “Weg met de Russische wet”, riepen ze. “Wij zijn Europa! Leve Oekraïne!”

Integratie in het Westen is een diepgekoesterde wens van Georgiërs. Volgens peilingen staat 85 procent van de bevolking achter toetreding tot de EU. De regering is bij grondwet verplicht om er alles aan te doen om het lidmaatschap van de EU en de NAVO te verwerven.

Maar de regering is juist bezig met het tegenovergestelde, zeggen veel Georgiërs. De wet die regeringspartij Georgische Droom deze week wilde invoeren, komt volgens de demonstranten uit de koker van het Kremlin. Georgische media en niet-gouvernementele organisaties zouden zich moeten registreren als ‘buitenlands agent’ als zij meer dan 20 procent van hun inkomsten uit het buitenland ontvangen. De term ‘buitenlands agent’ staat in voormalige Sovjetrepublieken gelijk aan spion en staatsvijand. Het Kremlin heeft een dergelijke wet gebruikt om kritische media en mensenrechtenorganisaties te verbieden in Rusland.

Georgische Droom trok het wetsvoorstel vrijdag in, maar maakte geen excuses. Integendeel: partijvoorzitter Irakli Kobakhidze zei dat “radicale krachten” het wetsvoorstel in een kwaad daglicht hebben gesteld met “een machine van leugens”. De demonstranten zette hij weg als “buitenlandse agenten” die zich bezighouden “met godslastering en lgbti-propaganda”.

Die retoriek heeft de beschuldigingen versterkt dat Georgische Droom zich laat inspireren door de Russische president Poetin, die al zijn binnenlandse critici afdoet als spionnen van het verderfelijke Westen. Zulke beschuldigingen klinken al sinds 2012, toen Georgische Droom werd opgericht door Bidzina Ivanisjvili, een miljardair die zijn fortuin vergaarde in Rusland en tussen oktober 2012 en november 2013 premier was. Hij trok zich later terug uit het politieke leven, maar wordt gezien als de man die achter de schermen de regering aanstuurt.

Volkswoede

De partij haalde zich in 2019 al grote volkswoede op de hals door het Georgische parlement te laten toespreken door een Russische parlementariër. Een pijnlijke gebeurtenis voor veel Georgiërs, aangezien een vijfde van hun land wordt bezet door Russische militairen. Duizenden demonstranten bestormden het parlement en dwongen electorale hervormingen af en het vertrek van enkele parlementariërs.

De anti-Russische sentimenten zijn toegenomen in Georgië sinds Poetins invasie van Oekraïne. In de hoofdstad Tbilisi hangen tal van Oekraïense vlaggen en zijn muren beklad met teksten als ‘fuck Poetin’ en ‘fuck Rusland’. Inwoners storen zich aan de komst van tienduizenden Russen, die voor Poetins mobilisatie zijn gevlucht en rekenen op Georgische gastvrijheid.

Maar Georgische Droom onthoudt zich van felle kritiek op Poetin. Zo doet de Georgische regering niet mee met westerse sancties tegen Rusland, naar eigen zeggen om de economie te beschermen. De Oekraïense president Zelensky riep enkele dagen na de inval zijn ambassadeur terug uit Tbilisi wegens “immoreel gedrag” van de Georgische regering. “Welke economie moet er verdedigd worden”, zei Zelensky. “De Russen hebben al een flink deel van het Georgische grondgebied ingenomen en zijn bijna bij Tbilisi gekomen.”

Aanhangers van de regeringspartij vrezen dat kritiek op Poetin kan leiden tot een nieuwe confrontatie met Rusland. Poetins woordvoerder speelde in op die angst door vrijdag te waarschuwen dat het Georgische protest tegen de ‘buitenlandse-agentwet’ kan leiden tot ‘provocaties’ in Zuid-Ossetië en Abchazië, de twee bezette regio’s in Georgië.

‘Immoreel gedrag’

Maar Georgiërs lijken niet bereid om hun EU-ambities op te geven en achter te blijven in een uitzichtloos limbo tussen het Westen en Rusland. “Wij willen gewoon vrijheid voor ons land”, zei een jonge demonstrant vrijdag tegen de tv-zender Rustavi 2, een van de weinige kritische media in Georgië. “We willen dat ons land deel wordt van Europa.”

Vorig jaar kregen Georgiërs al van de EU te horen dat hun land nog een lange weg te gaan heeft: Moldavië en Oekraïne kregen een kandidaat-status, Georgië niet. Te weinig hervormingen doorgevoerd, zo oordeelde Brussel.

Probleem voor tegenstanders van Georgische Droom is dat de regeringspartij een meerderheid heeft in het parlement. Twee leiders van grootste de oppositiepartij, de westersgezinde oud-president Michaïl Saakasjvili en Nika Melia, zijn opgesloten in de gevangenis. Partijleider Melia kwam vrij na bemiddeling van de EU, Saakasjvili zit met ernstige gezondheidsklachten vast, ondanks oproepen van regeringen en mensenrechtenorganisaties tot vrijlating.

Nieuwe kracht

Wel zal de oppositie nieuwe kracht putten uit de succesvolle blokkade van het wetsvoorstel van de regeringspartij. Europese politici feliciteerden Georgiërs met het schrappen van het voorstel. “Deze vreedzame protesten waren krachtig en ontroerend om te zien”, zei EU-buitenlandchef Josep Borrell vrijdag. “Nu moeten er concrete juridische stappen volgen.”

Een jonge generatie in Georgië houdt hoop. Een 21-jarige student zei vrijdag in Tbilisi tegen persbureau AFP: “De hele wereld heeft gezien dat Georgiërs verenigd en vastbesloten zijn om lid te worden van de Europese familie.”