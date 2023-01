Ook na 8 stemrondes haalt McCarthy niet genoeg stemmen om voorzitter van het Huis te worden, ondanks nieuwe toegevingen

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden kan nog steeds niet aan het werk. Ook in een zevende en achtste stemronde in drie dagen tijd kreeg de Republikeinse voorzitterskandidaat Kevin McCarthy geen meerderheid. Radicale partijgenoten blijven dwarsliggen, hoewel McCarthy weer concessies deed.

De verkiezing van een voorzitter van het Huis van Afgevaardigden is normaal gesproken een formaliteit. De leider van de grootste partij krijgt meestal in één stemronde een meerderheid achter zich. Voor het eerst sinds 1923 gaat het nu anders. De Republikeinen hebben weliswaar een meerderheid van 222 van de 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden, maar steeds lagen 20 radicaal-rechtse Trumpisten dwars.

Daarom lukt het al drie dagen niet om een voorzitter te kiezen. De Democraten stemden telkens unaniem voor hun eigen kandidaat Hakeem Jeffries, maar dat levert 212 stemmen op terwijl er 218 nodig zijn.

Mogelijke doorbraak

Er leek donderdag mogelijk een doorbraak aanstaande. Amerikaanse media meldden dat McCarthy nieuwe concessies had gedaan aan de radicale muiters binnen zijn partij. Een van hun wensen is om iedere Afgevaardigde de macht te geven om een vertrouwensstemming aan te vragen over de positie van de voorzitter. Op dit moment kan alleen een partijleider zo’n stemming afdwingen.

McCarthy wilde daar in eerste instantie niet mee akkoord gaan, hij stelde een minimum van vijf Afgevaardigden voor als compromis. Nu zou hij de eis wel hebben ingewilligd, maar daarmee ondergraaft hij zijn eigen macht. Radicale partijgenoten kunnen besluitneming dan op ieder moment traineren door een vertrouwensstemming aan te vragen, ter bevordering van hun eigen agenda. Bovendien zou McCarthy hebben toegezegd dat radicaal-rechtse vleugel van de partij eenderde van de leden mag voordragen voor de machtige commissie die over de regels van het Huis van Afgevaardigden besluit.

Stem voor Trump

Het bleek niet genoeg. In de zevende stemronde kwam er bovendien nog een 21ste dissident bij. Van hen stemden 19 op Byron Donalds, een Republikein uit Florida. Matt Gaetz, een van de prominentste dwarsliggers, stemde zelfs op Donald Trump als voorzitter. In theorie kan iedereen met genoeg stemmen voorzitter worden, ook als iemand geen lid is van het Huis van Afgevaardigden of zich kandidaat heeft gesteld. Een Afgevaardigde onthield zich van stemming.

De druk op McCarthy om terug te treden als kandidaat of meer concessies te doen zal nu alleen maar toenemen, al is de vraag of de dwarsliggers met nog meer concessies wél tevreden te stellen zijn. Zo lang er geen voorzitter is, kan het Huis van Afgevaardigden feitelijk niet functioneren, en geen wetgeving behandelen, of commissies aan het werk zetten. De verkozen leden kunnen pas worden beëdigd als er een voorzitter is, en dan kunnen ook pas de interne regels worden vastgesteld waar het Huis zich de komende twee jaar aan committeert.