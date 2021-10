Ook morgen blijven heel wat Lidl-filialen dicht: ‘Algemene sluiting is voorbarig’

Bij Lidl is al de hele week een sociaal conflict aan de gang. Aanleiding is de hoge werkdruk. Eén winkel op drie blijft gesloten. Het zwaartepunt van de acties ligt in Wallonië.

De vakbonden riepen op tot een algemene staking zaterdag in alle winkels. “Alle deuren moeten gesloten blijven op 16 oktober”, klinkt het. “De directie moet begrijpen dat onze vraag naar respect en personeel niet zomaar een slogan is.”

Of dat ook effectief het geval zal zijn, blijft afwachten. “Het is voorbarig om te zeggen dat zaterdag alle winkels dicht blijven”, aldus een woordvoerster van de supermarkt. Een vakbondsbron gaat ervanuit dat twee derde van de winkels wel eens dicht zou kunnen blijven.

Wat is er aan de hand?

Bij de warenhuisketen sluimert al langer een sociaal conflict over de hoge werkdruk. Ook dit voorjaar waren er al acties bij Lidl: toen werden onder meer enkele distributiecentra geblokkeerd.

De acties van deze week komen er nadat een verzoeningsvergadering eerder deze week mislukte. De directie wilde niet ingaan op een aantal eisen van het personeel, zeggen de vakbonden. De ingevoerde versterking van 42 uren per week per winkel zou de directie vanaf februari volgend jaar willen afschaffen. Ook de versterking van een zogenaamde ‘vliegende ploeg’ is volgens de vakbond onvoldoende.

Pas maandag is een nieuw overleg gepland en in afwachting daarvan hebben de vakbonden gezamenlijk opgeroepen tot een algemene staking op zaterdag.

(Dit bericht wordt aangevuld.)

▶ Bekijk: Het personeel van Lidl legt uit waarom er gestaakt wordt