‘Ook middenklasse zal het financieel moeilijk krijgen’: België krijgt waarschuwing voor hoge gezondheidskosten

Kunnen mensen het zich veroorloven om voor hun gezondheidszorg te betalen? In België alvast minder vaak dan in andere West-Europese landen. Dat is de conclusie die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) trekt in haar meest recente rapport. Voor België werkte ze daarvoor samen met het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

Volgens het rapport werden in 2020 zo’n 260.000 Belgische gezinnen, of 5,2 procent, geconfronteerd met zulke hoge gezondheidsuitgaven dat ze in financiële moeilijkheden kwamen. Andere basisnoden zoals voeding, huisvesting en verwarming konden ze daardoor amper nog betalen. Als het gezinshoofd werkloos was, steeg het aantal gezinnen in moeilijkheden tot 8 procent.

Ook gezinnen met een hoger inkomen komen soms in de problemen door de gezondheidskosten. “Bij die laatsten gaat het vooral over grote, eenmalige uitgaven zoals de aankoop van een bril of prothese”, zegt Nicolas Bouckaert van het KCE. “Bij armere gezinnen gaat het ook over kleinere, frequente uitgaven. Naar de huisdokter gaan, bijvoorbeeld, of medicijnen kopen bij de apotheek.”

Plafond verlaagd

“Van bij de start van de regering in november 2020 zijn we in actie geschoten, maar het werk is nog niet af”, reageert minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Zo werd onder meer het plafond voor de maximumfactuur van medische kosten voor de armste gezinnen naar 250 euro verlaagd. Ook werd dat plafond voor alle gezinnen tijdelijk bevroren, om te vermijden dat het door de indexering de hoogte in zou schieten. De leeftijdsgrens voor gratis tandzorg trok de federale overheid op tot negentien jaar.

Toch moet de overheid nog meer doen, volgens de onderzoekers. “De verhoogde tegemoetkoming (waardoor armere gezinnen minder moeten betalen, KVD) wordt niet altijd automatisch toegekend”, legt Bouckaert uit. “Mensen moeten daarvoor zelf naar hun ziekenfonds stappen. Dat kan een belangrijke drempel zijn.”

Een andere drempel is volgens Bouckaert dat een patiënt nog vaak zelf het bedrag van zijn doktersbezoek moet voorschieten. “In andere landen betaal je doorgaans alleen jouw eigen deel.” Dat derdebetalersprincipe is momenteel alleen verplicht voor de armste gezinnen bij de huisarts.

Ook pluspunten

Professor gezondheidseconomie Dominique Vandijck (UGent) is niet verbaasd door de resultaten. “In tegenstelling tot wat veel mensen denken is de gezondheidszorg in België absoluut niet gratis. De bedragen die een patiënt uit zijn eigen portemonnee moet betalen liggen internationaal gezien zelfs hoog. En door de energiecrisis zal nu ook de middenklasse het waarschijnlijk financieel moeilijker krijgen.”

Maar ons land doet het niet op elk vlak slecht, meent Vandijck. “Er zijn al heel wat mechanismen in België die zorgen voor een unieke vorm van solidariteit. Zo is 99 procent van de bevolking vanaf de geboorte verplicht aangesloten bij een ziekenfonds.”