Ook Marokko betrokken bij omkoopschandaal in Europees Parlement

Meer dan 1,5 miljoen euro aan cash hebben de speurders intussen naar eigen zeggen in beslag genomen, na huiszoekingen in België en het buitenland. Het grootste bedrag vonden ze in de Brusselse woning van ex-Europarlementslid Pier Antonio Panzeri, de spilfiguur in deze zaak.

Het federaal parket communiceert enkel dat het onderzoek draait om omkoping en beïnvloeding vanuit Qatar. Toch bevindt ook Marokko zich in het vizier van het gerecht.

Internationale media zoals Politico schreven het al, maar het staat ook zwart op wit in gerechtelijke documenten. De Morgen kon de overleveringsverzoeken inkijken die onderzoeksrechter Michel Claise vrijdag bezorgde aan Italië. De 38-jarige dochter van Panzeri en zijn 67-jarige vrouw M.C. wonen in de buurt van Bergamo.

Panzeri, voor wie het vermoeden van onschuld geldt, wordt ervan verdacht “politiek te interveniëren met leden van het Europees Parlement in het voordeel van Qatar en Marokko, tegen betaling”. Zijn vrouw en dochter waren daar volgens deze documenten van op de hoogte. Meer nog, het gerecht denkt dat zijn echtgenote af en toe orders gaf aan Panzeri over hoe het geld moest worden besteed.

M.C. had de prijzen voor een vakantie tijdens het kerstverlof opgezocht en “100.000 euro voor de vakantie zoals vorig jaar”, dat zou dit jaar niet lukken. Volgens het onderzoek zei ze haar echtgenoot ook dat hij een bankrekening in België moest openen. Dat ze het zelf over ‘combines’ had als ze sprak over zijn zaken, toont dat ze wist dat het niet koosjer was.

Atmoun, Panzeri en F.G.. Beeld RV

Moeder en dochter zouden zelf ook hebben deelgenomen aan “het transport van ‘giften’”. Uit telefoontaps blijkt dat Panzeri’s dochter opmerkingen maakte over deze ‘giften’, die haar blijkbaar ten goede kwamen. Het is niet duidelijk of het dan over fysieke geschenken gaat, of betalingen. Volgens het overleveringsverzoek zijn ze afkomstig van de Marokkaanse ambassadeur in Polen, Abderrahim Atmoun.

“Bijvoorbeeld, het koppel Panzeri en C. gebruikte de kredietkaart van een derde persoon die ze de ‘reus’ noemen.” Die ‘reus’ is vermoedelijk de Marokkaanse ambassadeur, al staat dat niet letterlijk zo vermeld.

De Morgen probeerde Abderrahim Atmoun tevergeefs te bereiken via de Marokkaanse ambassade in Warschau. Zijn relatie met Panzeri, die hij op Facebook zijn ‘goede vriend’ noemt, gaat ver terug. De twee ontmoetten elkaar vaak als covoorzitters van een orgaan voor uitwisseling tussen het Europees en Marokkaans parlement.

In 2013 bezocht Panzeri Atmoun in Marokko samen met Marc Tarabella, het Belgisch Europarlementslid dat nu een stap opzij zet na een huiszoeking in zijn privéwoning. Enkele jaren later keerde Panzeri terug naar Marokko met medewerker F.G., de Italiaanse echtgenoot van het Griekse Europarlementslid Eva Kaili. Zowel Panzeri, F.G. als Kaili zit nu vast. Woensdag beslist de raadkamer over hun verdere opsluiting. Volgens La Republicca beslist de Italiaanse rechtbank volgende week over de overlevering van Panzeri’s vrouw en dochter aan België.

Atmoun en Panzeri in het Europees Parlement in 2013. Beeld RV