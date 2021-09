Ook Limburg en West-Vlaanderen krijgen ‘transfers’ van andere regio’s

Al jarenlang stroomt er via de federale staatskas en de sociale zekerheid geld van Vlaanderen en Brussel naar Wallonië. In 2019 ging het netto om 7,1 miljard euro: 6,2 miljard euro uit Vlaanderen en 900 miljoen euro uit Brussel.

Vlaanderen betaalt per inwoner jaarlijks netto 855 euro meer aan bijdragen voor de sociale zekerheid en federale belastingen (personenbelasting, vennootschapsbelasting...) dan het van de NV België terugkrijgt. Dat laatste gebeurt via rechtstreekse ondersteuning aan ondernemingen en gezinnen of via de dotaties vanuit de federale overheid aan de gewesten en gemeenschappen.

Zwakke economie

Die netto-afdrachten zijn vooral het gevolg van de betere economische situatie in Vlaanderen, waardoor er meer belastingen worden geheven en meer sociale bijdragen worden betaald dan in het zuiden van het land.

Ook Brussel is een nettobetaler, goed voor gemiddeld 679 euro per persoon. Dat komt vooral door de hogere bijdragen via de vennootschapsbelasting in dat gewest. Die zijn voldoende hoog om de uitkeringen van werkloosheidsvergoedingen uit de sociale zekerheid - want het hoofdstedelijke gewest heeft een hoge werkloosheid - te compenseren.

Het Waalse Gewest is dan weer een netto-ontvanger, goed voor liefst 2.029 euro per inwoner. Door de zwakke economie betaalt het enerzijds weinig belastingen en ontvangt het anderzijds meer steun.

Opvallend is wel dat de transfers tussen de landsgedeelten kleiner worden. Dat is het gevolg van de verouderende bevolking in Vlaanderen, waardoor er meer pensioenbetalingen en ziekte-uitkeringen zijn. De voorbije jaren zijn de transferten naar Wallonië dan ook wat afgenomen in verhouding tot het inkomen.

In dit kader valt trouwens op dat niet alleen tussen Vlaanderen en Wallonië een stevige transferstroom loopt, maar ook tussen de provincies onderling. Zo zijn ook Limburg en West-Vlaanderen netto-ontvangers van federaal overheidsgeld geworden, net omwille van die oudere bevolking.

Alleen Vlaams- en Waals-Brabant, Brussel, Antwerpen en Oost-Vlaanderen dragen netto nog bij tot de federale kas, de andere provincies staan aan de kant van de netto-ontvangers. Henegouwen ontvangt zelfs 3.000 euro per persoon per jaar.

De Nationale Bank relativeert wel de transfers tussen de provincies en de gewesten. Het Waals Gewest ontvangt bijvoorbeeld minder dan het noorden van Nederland of Saksen-Anhalt in Duitsland, heet het. In de andere zin wijkt het Vlaams Gewest minder af van het nationale gemiddelde dan de regio Hamburg, het westen van Nederland of Île-de-France.

Demografisch effect

Naar de komende jaren toe ziet de Nationale Bank vooral een demografisch effect in Vlaanderen en Wallonië. De kosten van de vergrijzing zullen er sterk oplopen, zegt de instelling. In Brussel, dat een jonge bevolking heeft, is dat niet het geval.

De impact van de regionale economie op de transfers zal dan weer afhangen van de politieke keuzes, aldus nog de Nationale Bank.