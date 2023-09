‘Ook kinderen uit ‘picture perfect’-gezin kunnen slachtoffer worden’: hoofd van federale cel kindermisbruik na 23 jaar ervaring

De slachtoffers van seksueel misbruik worden steeds jonger. Speurders zien steeds meer beelden van peuters en baby’s. Maar wat weten we nog meer over de kinderen die te zien zijn op die beelden, en met hoeveel zijn ze? ‘Er bestaat geen vastomlijnd risicoprofiel. Het kan echt ieder kind overkomen.’

Meer dan 90 procent van de kinderen die ten prooi vallen aan seksueel misbruik is jonger dan dertien jaar, maar speurders zien steeds vaker misbruik met baby’s en peuters. Interpol analyseerde vorig jaar 7 miljoen beelden en in 40 procent van de filmpjes die ze onder ogen kregen, zagen ze heel jonge kinderen.

“In de 23 jaar dat ik aan de slag ben, heb ik de gemiddelde leeftijd zien dalen van 10 à 11 jaar naar 3 à 4 jaar”, zegt Yves Goethals, hoofd van de cel kindermisbruik bij de federale politie. “Vaak willen kindermisbruikers macht uitoefenen over hun slachtoffer. Ze aanvaarden geen ‘neen’, en we weten allemaal dat een kind van twaalf een heel ander zelfbewustzijn heeft dan een twaalfjarige die twintig jaar geleden opgroeide. Kinderen zijn mondiger en zelfstandiger, dus zoeken daders naar jongere slachtoffers.”

Hoeveel kinderen exact ten prooi vallen aan seksueel misbruik is onmogelijk te zeggen, maar cijfers spreken boekdelen. Wereldwijd worden er elke dag 19 miljoen beelden gedeeld, zowel op het dark web als op het clear web - dat zijn apps en websites die we allemaal gebruiken, zoals Telegram, Facebook en Whatsapp.

“Niet bij elke melding is er sprake van effectieve beelden. Anderzijds kan één melding ook tientallen, honderden of zelfs duizenden beelden bevatten”, schetst Heidi De Pauw, CEO van Child Focus. “Er is een groot dark number, dus het werkelijke aantal slachtoffers ligt wellicht veel hoger dan we weten. Daarom is het zo belangrijk dat de politie niet enkel focust op daders, maar ook alles in het werk stelt om de kinderen te identificeren. Child Focus werkt met een AI-tool die data snel doorploegt.”

‘Stranger danger’

Het concept ‘stranger danger’ is nauwelijks van toepassing op kindermisbruik. In het algemeen zien we dat 80 procent van de kinderen wordt misbruikt door een bekende. Op beeldmateriaal is dat percentage nog hoger, 95 procent: het is de leerkracht, balletjuf, buurman, sportcoach. Of de ouder(s). “Mensen denken vaak dat vooral kinderen uit kwetsbare gezinnen een makkelijk slachtoffer zijn, maar het risico bestaat in alle milieus”, zegt De Pauw. “We zien ook cases waarbij de vader een succesvolle zakenman is met een onberispelijke staat van dienst, maar thuis zijn kind misbruikt. Ook kinderen die uit een ‘picture perfect’-gezin komen, kunnen dus slachtoffer worden.”

Vaker dan we denken, is de andere ouder of partner op de hoogte van dat misbruik. “Soms gebeurt het met medeweten of zelfs met medewerking van de andere ouder. Soms wordt die ouder op de hoogte gesteld van het (vermoeden van) misbruik door een vriend of familielid, maar besluiten ze er om een of andere reden niets mee te doen. Ongeloof of schaamte kan aan de basis liggen. Maar het kan ook zijn dat er een ongezonde machtspositie speelt of dat het hen ontbreekt aan mentale weerbaarheid.”

Het feit dat kindermisbruik in om het even welk gezin kan voorkomen, maakt kinderen extra kwetsbaar. Als ze de moed vinden om een vertrouwenspersoon te vertellen wat er gaande is, worden ze niet altijd geloofd. “Daders zijn vaak mensen met onberispelijke reputaties die ook nog eens heel sympathiek zijn én goed zijn met kinderen. Soms hebben ze zelfs een voorbeeldrol. Als een kind zo iemand aanduidt als dader, slaan we snel door in absolute verontwaardiging: ‘Dat kan toch niet, die persoon zou zoiets nooit doen.’ We moeten natuurlijk niet meteen blauwe zwaailichten op iemand afsturen, maar als een kind iets zegt, moeten we het in eerste instantie altijd geloven.”

Kinderen die het mentaal moeilijk hebben, bijvoorbeeld omdat ze door een echtscheiding gaan of zich niet goed voelen op school, zijn extra kwetsbaar. “Net als kinderen die aandacht of validatie zoeken. Maar in se kan ieder kind eraan ten prooi vallen, zolang de dader maar in staat is om een vertrouwensband te installeren.”

Roblox

Kinderen worden doorgaans benaderd door daders die ze kennen, maar ze kunnen ook ‘gegroomd’ worden door onbekenden op het internet. Dat gebeurt via platformen als TikTok of Snapchat, maar even goed via gamingplatforms als Roblox. Een derde categorie kindermisbruik is ‘self generated content’: oudere kinderen leggen zelf seksuele handelingen vast en verspreiden die online, soms gewoon voor de likes.

“Het is niet altijd duidelijk of ze bijvoorbeeld via de webcam geïnstrueerd worden om dat soort feiten te plegen”, legt Goethals uit. “Maar laat me duidelijk zijn: die kinderen valt niets te verwijten. Ze beseffen niet waarmee ze bezig zijn. Een jongen van zeven die met zijn piemel speelt, denkt niet aan masturberen. Kinderen gaan op avontuur, dat is normaal, maar in deze tijden mogelijk ook zeer gevaarlijk. Het is aan de volwassene die die beelden onder ogen krijgt om melding te maken, via misbruikbeelden.be.”

“Ook kinderen moeten leren wat de risico’s zijn en hoe ze daarmee omgaan”, vult De Pauw aan. “Veroordeel hen niet als ze over hun onlinegedrag praten, zo zullen ze zich veilig genoeg voelen om je iets toe te vertrouwen dat niet pluis voelt. Voorts mag seksuele opvoeding geen voetnoot meer zijn in de eindtermen van scholen. Kindermisbruik tegengaan moet een maatschappelijk gedeelde strijd zijn, niet alleen weggelegd voor politie of justitie.”