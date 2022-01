Ook journalisten worden steeds meer mikpunt van geweld op coronabetogingen

Een opvallend beeld tijdens de coronabetoging in Brussel. Terwijl relschoppers met stenen politieagenten en gebouwen bekogelen, probeert een schuilende journalist in vol legerornaat, met gasmasker en helm, de chaos vast te leggen op camera. Ook VRT-journalist Steven Decraene was met helm en skibril uitgedost om verslag te doen. Wordt zo’n uitrusting stilaan een must om veilig verslag te kunnen doen van betogingen als die in Brussel?

Wat zeker is, is dat de sfeer tegenover journalisten bij elke betoging grimmiger wordt. Zo werd op de betoging van 19 december Eric Boever, journalist bij de Franstalige omroep RTBF, ingesloten door een groepje relschoppers, waarna ze pepperspray in zijn gezicht spoten.

Voorafgaand aan de betoging van afgelopen zondag stuurden deelnemers op sociale media al foto’s van geviseerde journalisten naar elkaar. En voor de betoging goed en wel begonnen was, waren aanwezige journalisten al het mikpunt van intimidatie. “We zijn al de hele ochtend uitgescholden voor leugenaars en ‘fake news’”, vertelde VTM-reporter Wim Naert ’s ochtends aan het Noordstation.

Hetzelfde fenomeen zien we in het buitenland. Bij een coronabetoging in Parijs midden januari werden twee beeldjournalisten en twee veiligheidsagenten van het Franse persagentschap AFP aangevallen door een vijftigtal betogers. Daardoor moesten ze ontzet worden. Een van de getroffen journalisten: “Een gemaskerde man zei me: ‘Ik ga jou doden, kijk goed naar me, ik ga jou doden.’”