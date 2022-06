Ook in Severodonetsk schuilen burgers onder een fabriek: hoe is de situatie er nu?

De voorbije dagen heeft de stad Severodonetsk erg geleden onder de aanval van Russische troepen. Volgens Serhi Hajdaj, de gouverneur van Loehansk, is zo’n 90 procent van de gebouwen in de stad beschadigd. Severodonetsk was tot eind mei een van de laatste steden die standhielden in de regio Loehansk, maar is ondertussen voor het grootste deel door Rusland ingenomen. Sinds 2 juni is ongeveer 70 procent van de stad onder Russische controle en trekken Oekraïnse troepen zich terug uit het stadscentrum.

Het Russische leger zet de grondaanvallen in en rond Severodonetsk verder. De Amerikaanse denktank Institute for the Study of Wars (ISW) voorspelt dat Russische troepen hun operaties om Severodonetsk te veroveren zullen voortzetten tot ze ook de naastgelegen stad Lysychansk kunnen bemachtigen. Volgens het ISW zal de Russische legerleiding de inname van deze twee steden gebruiken om te beweren dat ze de regio Loehansk hebben ‘bevrijd’. Ze willen dan de volledige controle over Loehansk opeisen.

Oekraïense soldaten in de straten van Severodonetsk. Beeld REUTERS

Hajdaj, die ook hoofd van het militaire bestuur van Loehansk is, verklaart aan CNN dat de Oekraïners wel nog steeds de controle hebben over het industriegebied in Severodonetsk. Volgens hem houden ongeveer achthonderd mensen zich daar schuil in kelders onder de chemische fabriek Azot. De schuilkelders dateren nog uit het Sovjet-tijdperk. “De lokale bewoners werden gevraagd om de stad te verlaten, maar sommigen weigerden. Er zitten ook kinderen, maar gelukkig niet veel”, vertelt Hajdaj.

De Azot-fabriek was al het doelwit van Russische raketaanvallen. Dinsdag werd er tijdens een luchtaanval een tank met salpeterzuur geraakt, maar Hajdaj verklaarde dat de ontsnapte zuurwolk de mensen in de schuilkelders niet in gevaar bracht. De gouverneur voegde daaraan toe dat de kunstmestfabriek vanuit militair oogpunt niet belangrijk is. Hij verwees daarmee naar een staalfabriek in Marioepol die Rusland eerder wel al kon innemen na een wekenlange belegering. Toch verklaarden Oekraïense functionarissen dat Russische troepen donderdag op de Azot-fabriek hebben geschoten waarbij een van de administratieve gebouwen en een opslagplaats voor methanol zijn geraakt.

Beeld ANP / EPA

Als de Russische troepen erin zouden slagen Severodonetsk volledig te veroveren en ze hun weg verder willen zetten naar Lysychansk, moeten ze de rivier de Siverskyi Donets oversteken. Volgens het Britse Ministerie van Defensie zal dat het Russische leger afremmen. Eerdere pogingen om die rivier over te steken, mislukten. Russische troepen proberen daarom noordwestelijk op te rukken naar Lysychansk zodat ze de rivier kunnen vermijden. Om dat plan te doen lukken, moeten ze eerst andere steden op hun weg zoals Ustynivka en Myrna Dolyna veroveren. Ook Toshkivka, ten zuiden van Severodonetsk, probeert het Russische leger te heroveren nadat het haar machtspositie daar eind mei verloor.

De Russische legerleiding wil door Severodonetsk en Lysychansk te veroveren de volledige regio Loehansk in handen krijgen. Het ISW voorspelt dat Rusland zich daarna zal willen richten op de regio Donetsk. Volgens het Amerikaanse instituut zal het Russische leger niet over de nodige troepen beschikken om daar meteen grote stukken grondgebied in te nemen doordat het door de moeizame omsingeling van Severodonetsk-Lysychansk veel verlies lijdt. Ook in andere regio’s zal Rusland de komende dagen weinig vooruitgang boeken omdat de meeste troepen zich concentreren op Severodonetsk.