Ook in het Soedanese conflict is de Russische Wagner-groep betrokken partij

Het conflict tussen het reguliere Soedanese leger en de Rapid Support Forces van Hemedti is veel meer dan een interne Soedanees machtsstrijd. Ook hier staan het Westen en Rusland tegenover elkaar, en zoals zo vaak zit Wagner-baas Prigozjin er voor iets tussen.

Waarom heeft een schijnbaar onbenullig feit belang in deze strijd?

Enkele dagen voor de gevechten uitbraken tussen het Soedanese leger en zijn paramilitaire onderdeel Rapid Support Forces (RSF) was er gerechtelijk nieuws in het land. Tegen het licht van de bijna honderd burgers die sinds zaterdag omkwamen lijkt het onbenullig dat Soedan het hoofd beveiliging van het mijnbedrijf Al Sawlaj vervolgt.

Ware het niet dat dit hoofd van de beveiliging een Rus is. En ware het niet dat Al Sawlaj de nieuwe naam is van Meroe Gold, een bedrijf in handen van de Wagner-groep. Nog voor de gevechten zaterdagochtend uitbraken, merkte het Amerikaanse medium Bloomberg op dat deze vervolging een escalatie betekent in de sudderende machtsstrijd tussen het Soedanese leger en de RSF. Dat bleek een goede voorspelling. Niet zo onbenullig dus.

Wat is de connectie tussen Wagner en dit conflict?

Het RSF van Mohamed Hamdan Dagalo, die bekendstaat onder de naam Hemedti, maakte tot voor kort deel uit van het Soedanese leger, waartegen het nu vecht. De paramilitaire groep van Hemedti onderhoudt niet enkel goede banden met de Verenigde Arabische Emiraten, maar ook met de Wagner-groep.

De Russische paramilitairen, onder leiding van Jevgeni Prigozjin, staan bekend voor ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder foltering en buitengerechtelijke executies en moorden. In Oekraïne opereren ze hoofdzakelijk met Russische gevangenen, maar ze zijn al veel langer actief in Afrika en het Midden-Oosten.

Wagner opereert in Soedan niet zo openlijk en opzichtig als in Mali of de Centraal-Afrikaanse Republiek, maar hun invloed in het land bouwt zich al een tijdje op. Het begon lang voor de staatsgreep van 2019, die een einde maakte aan de dictatuur van Omar al-Bashir.

Het onrustige Soedan was voor de Russen een interessante hub om wapens tot in de Centraal-Afrikaanse Republiek te krijgen. In augustus 2018 sloot Omar al-Bashir een deal die de Wagner-groep een belangrijke goudmijn in handen gaf.

Waarom is Wagner precies actief in Soedan?

Soedan is de derde grootste goudproducent van het Afrikaanse continent, na Ghana en Zuid-Afrika. Buitenlandse mijnbedrijven die in het land actief zijn, moeten minstens 30 procent van hun aandelen afstaan aan de overheid, zodat Soedan ook voordeel haalt uit de rijkdom die er uit de grond wordt gehaald. Maar Prigozjin kon een uitzondering bekomen.

Meroe Gold, een bedrijf in handen van de Wagner-groep, bekwam van Al-Bashir lucratieve licenties in drie goud producerende regio’s, zonder die 30 procent te moeten afstaan. Volgens het collectief van onderzoeksjournalisten OCCRP betaalde het moederbedrijf boven Meroe Gold, M Invest, miljoenen dollars aan een bedrijf van de Soedanese militaire inlichtingendienst. In ruil kreeg M Invest visa en wapens voor zijn Russische personeel in Soedan.

En zo sleept Wagner al enkele jaren voor miljarden aan goud weg uit Soedan. Vorige zomer was er sprake van zeker zestien smokkelvluchten met goud naar Rusland in anderhalf jaar tijd. Dat gebeurt niet rechtstreeks, maar met militaire vluchten vanuit Port Soedan naar Latakia, in Syrië, waar Rusland een militaire basis heeft.

Op die manier kan Wagner haar dure operaties in onder meer Oekraïne financieren. CNN ging kijken in een goudverwerkend bedrijf in Soedan dat Wagner in handen heeft. In de omgeving van Al-Ibaidiya opereert Meroe Gold nu onder de naam Al Sawlaj, nadat de Verenigde Staten Meroe Gold steeds meer in het vizier namen.

Sinds eind februari, drie jaar na de VS, heeft ook de Europese Unie sancties uitgevaardigd tegen Meroe Gold en zijn directeuren, Andrei Mandel en Mikhail Potepkin. De sanctielijst vermeldt enkel dat Meroe Gold geassocieerd is met Al Sawlaj, terwijl CNN kon bewijzen dat het gaat om de nieuwe naam.

“Meroe Gold is een dekmantel voor de activiteiten van de Wagner-groep in Soedan”, zo staat in de sanctielijst. “Zij is nauw verbonden met Jevgeni Prigozjin. Door zijn banden met het Soedanese leger verzekerde de Wagner-groep de exploitatie en de uitvoer van Soedanees goud naar Rusland.”

Hoe betrokken is de Wagner-groep dan bij de gevechten?

Het is op dit moment erg voorbarig om te stellen dat de Wagner-groep een hand heeft in de gevechten die zaterdag uitbraken. Wagner heeft er vooral baat bij dat de goudoperaties standhouden. De link tussen het conflict en het gerechtelijk onderzoek is niet zeker, maar de timing valt op. Van de 58 medewerkers van Al Sawlaj / Meroe Gold die eerder dit jaar werden ondervraagd in verband met het smokkelen van goud, blijken er 35 de Russische nationaliteit te hebben. Drie van hen zijn nu aangehouden, onder wie het hoofd beveiliging.

Het kan ook andersom in elkaar zitten. Het Franse nieuwsmedium Jeune Afrique citeert een diplomatieke bron die stelt dat de gevechten een poging zijn van de Verenigde Staten om een inkomstenbron van Wagner af te snijden. Hun bron schrijft dat plan toe aan CIA-baas William Burns.

“Dit is Burns’ handtekening: de invloed van Wagner verminderen en een tweede front van de oorlog in Oekraïne openen in Afrika.”

Bij een bezoek aan de hoofdstad Khartoem begin februari ontmoette de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov ook RSF-leider Hemedti. Tegenover de pers verdedigde hij de activiteiten van Wagner in Afrika, “ontplooid op vraag van regeringen” en “werkend aan een stabiliteit in de regio” tegenover de dreiging van “terrorisme”.