Ook in Evergem gaan ze AVS missen, als dat de boeken toe moet doen

De regionale Oost-Vlaamse tv-zender AVS zit in slechte papieren en moet er mogelijk mee ophouden. Dat ligt in ieder geval niet aan het enthousiasme van de trouwe kijkers. ‘Iedereen die we kennen, kijkt. Je wilt toch weten wat er in jouw regio gebeurt.’

“Elke avond.” Willy Lijbaert en zijn vrouw Rozanne knikken meteen heftig als we hen op het dorpsplein van Evergem vragen of ze wel eens naar de Oost-Vlaamse regionale televisiezender AVS kijken.

Het is een gewoonte, zegt Willy. “Iedereen die we kennen, kijkt. Je wilt toch weten wat er in jouw regio gebeurt. Soms kijken we zelfs meerdere keren. Dat kan, want het nieuws wordt een hele avond, nacht en ochtend herhaald. En als er bijvoorbeeld een grote brand was ergens in de buurt, dan nemen we soms de telefoon, om te vragen aan familie of kennissen of ze het ook gezien hebben op televisie.”

Maar AVS zit momenteel in slechte financiële papieren. Mogelijks moet het zelfs de boeken dicht doen. Vorige week vroeg de zender bescherming aan tegen schuldeisers. Ze zouden ‘een schuld van vijf nullen’ hebben, zo schreven de regiokranten.

En die regiokranten menen ook te weten waaraan dat ligt: wanbeheer van de huidige directie. Iets wat de advocaat van de zender, Serge Van Eeghem dan weer ten stelligste ontkent. Volgens hem gaat het voornamelijk om een historische schuld door verkeerde beslissingen van een voormalige financieel directeur. En ook de corona- en energiecrisis doen weinig goeds. “Bedrijven houden de vinger op de knip, waardoor de reclame-inkomsten tegenvallen. Maar zonder die historische schuld zouden we wel nog rendabel zijn”, zegt de advocaat stellig.

Hondstrouw

Aan het enthousiasme van de kijkers ligt het zeker niet. AVS heeft duidelijk een hondstrouw publiek. Tijdens de hoogdagen, begin jaren 2000, haalde de zender zelfs dagelijks bijna 1,4 miljoen kijkers. Ter vergelijking, het meest bekeken landelijk journaal, dat van de VRT, haalt er net geen 1 miljoen.

En het belang van zo’n regionale zender is ook voor lokale politici nauwelijks te overschatten. Dat bleek uit een onderzoek van de Vereniging van de Vlaamse Steden en Gemeenten met de Erasmushogeschool uit 2020. De onderzoekers polsten bij tientallen lokale politici en regiojournalisten wat ze van elkaar vonden. ‘Un marriage de raison’, was de conclusie. De een kan niet zonder de ander. Ze maken elkaar groot. Het gaat er soms hard aan toe, dat wel, maar in the end wordt er ’s avonds samen een pint gedronken in het plaatselijke dorpscafé. Zoiets dus.

Over de ‘grote’ televisiezenders wordt in die kleinere gemeenten vaak wel veel minder amicaal gedacht. “De burgemeester van Gent moet maar een scheet laten of daar zijn VRT en VTM”, zegt een burgemeester én partijgenoot van de Gentse burgemeester, die er liever zijn naam niet bij wil. “Zelfs voor de nieuwjaarsreceptie van Gent staan de cameraploegen van de ‘grote’ journaals paraat. Wij hadden diezelfde dag ook een receptie, waar veel volk op afkwam. Hier stond enkel AVS en een reporter van Het Laatste Nieuws. Dat zegt genoeg toch?”

Voelen die kleinere gemeenten zich dan wat achtergelaten door de grote nieuwsmedia? Een beetje wel, vindt ook Joeri De Maertelaere (N-VA), burgemeester van Evergem. “Om als kleinere gemeente het ‘grote’ nieuws te halen, moet er zich al een ramp of grote crisis voordoen”, zegt hij aan de telefoon. “Toen er een paar jaar geleden in onze kanaalzone een grote legionellabesmetting uitbrak, waren we dagenlang groot nieuws. Toen stonden ze hier allemaal. Maar enkel AVS heeft ook aandacht voor de inhuldiging van een nieuwe fietsbrug of de heraanleg van een dorpskern. Toch zaken die voor Evergemnaren echt wel belangrijk zijn. Zo zien onze inwoners echt wat we voor hen doen. Je mag het belang van die regionale zenders dus zeker niet onderschatten.”

Beeld RV

Regionale berichtgeving zit al langer in het hoekje waar de klappen vallen. Kranten bouwden de afgelopen jaren hun regionale pagina’s af of voegden lokale edities samen. En de VRT oogstte recent nog heel wat kritiek omdat ze de regionale ochtendblokken schrappen. Veel blijft er dus niet meer over voor liefhebbers van nieuws uit eigen streek.

Op het dorpsplein van Evergem kunnen ze dat enkel maar betreuren. “We zouden het heel erg vinden mocht AVS wegvallen”, zegt Willy. “Waar moeten we dan onze informatie halen? Ik denk dat veel mensen in Brussel en elders dat gewoon niet snappen. Dat veel mensen dit soort nieuws belangrijk vinden.”

De ondernemingsrechtbank in Gent beslist op 24 januari of AVS de gevraagde bescherming krijgt of niet.