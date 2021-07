Ook gemiddeld aantal dagelijkse ziekenhuisopnames stijgt nu licht

De voorbije zeven dagen zijn gemiddeld 20 coronapatiënten per dag opgenomen in de Belgische ziekenhuizen, 14 procent meer dan in de voorgaande week. Gisteren werden er 29 mensen met Covid-29 opgenomen.

Momenteel liggen in totaal 253 Covid-19-patiënten in de ziekenhuizen. Van hen liggen er 86 op de afdelingen intensieve zorg.

Besmettingen

Wat de besmettingen betreft, kwamen er in de week van 6 tot 12 juli dagelijks gemiddeld 1.175 bevestigde gevallen bij. Het gaat om een stijging met 86 procent in vergelijking met de zeven voorgaande dagen.

De incidentie - die het aantal bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners in de voorbije veertien dagen weergeeft - ligt nu op 110,2.

Wanneer we de dagcijfers met elkaar vergelijken, zien we de laatste dagen opnieuw duidelijk meer besmettingen in vergelijking met een week eerder.

Het reproductiegetal - de mate waarin zieke personen anderen besmetten - bedraagt momenteel 1,17. Als die waarde boven 1 ligt, neemt de epidemie aan kracht toe.

Testen

Er werden in de periode van 6 tot 12 juli zowat 61.700 tests uitgevoerd (-5 procent), de positiviteitsratio steeg tot 2 procent.

Overlijdens

Het aantal nieuwe overlijdens wegens Covid-19 blijft intussen fors zakken. In de week van 6 tot 12 juli waren er dagelijks gemiddeld 1,7 sterfgevallen, een krimp van 48 procent.

Vaccinaties

Intussen hebben 7.675.431 Belgen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met 66,6 procent van de totale bevolking en 81,8 procent van de volwassen bevolking. 5.181.050 landgenoten zijn volledig gevaccineerd, goed voor 45 procent van de totale bevolking en 56,1 procent van de volwassenen.

In Vlaanderen zijn 4.809.615 inwoners minstens deels gevaccineerd. Dat is 72,29 procent van de volledige bevolking, of 88,31 procent van de volwassenen. 3.099.037 onder hen zijn volledig ingeënt. Het gaat om 46,58 procent van de bevolking of 57,62 procent van de volwassenen.

Bekijk de situatie in uw gemeente via onze vaccinatieteller.