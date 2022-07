Ook dieven brengen graag de zomer door in Saint-Tropez

De krant vergeleek de officiële misdaadcijfers van ruim honderd populaire Franse bestemmingen aan zee. Er werd alleen gekeken naar ‘kleine’ criminaliteit. Saint-Tropez is al decennialang een bedevaartsoord voor zonliefhebbers. Het staat ook bekend als dé verzamelplaats voor de jetset. Brigitte Bardot heeft er een huis, Ben Affleck en Jennifer Lopez waren er vorig jaar op vakantie en ook het jacht van Rihanna ligt er weleens in de haven.

Maar dat chique Saint-Tropez aan de Middellandse Zee kwam in het misdaadonderzoek van Le Figaro als slechtste uit de bus. “Toeristen worden hier vijf keer zo vaak bestolen als gemiddeld”, staat te lezen. “En er wordt tweeënhalve keer zo vaak in auto’s ingebroken.”

Het stadsbestuur zegt te investeren in de aanpak van misdaad maar benadrukt ook dat het om een ‘seizoensprobleem’ gaat: er wonen vierduizend mensen, in de zomer zijn er enkele tienduizenden vakantiegangers. Dat trekt criminelen aan. Het hele gebied rond Saint-Tropez en langs de Middellandse Zee werkt als een magneet op handtassendieven. Van de twintig badplaatsen die het slechtst scoren liggen er vijftien in deze omgeving, waaronder Ramatuelle, Cannes, Le Lavandou en Cassis.

Westkust

Langs de Atlantische kust is er veel minder kleine criminaliteit. De meeste badplaatsen in Bretagne horen bij de bestemmingen met de minste misdaad. In Normandië is het beeld hetzelfde, met één uitzondering: in Deauville loop je wel meer risico dat iemand je handtas weggrist.

Niet alleen langs de kust zijn toeristen een populair doelwit. In Parijs werkt de politie voor het eerst sinds het begin van corona met een ‘actieplan toerisme’. Omdat vakantiegangers massaal terug zijn, patrouilleren mobiele brigades intensief bij toeristische trekpleisters zoals de Eiffeltoren en Montmartre. (AD)