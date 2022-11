Ook diep in het NAVO-blok lijkt Moskou al actief: ‘Dit is de meest alarmerende veiligheidssituatie in decennia’

Russische drones, een spion aan de universiteit en mogelijke sabotage van een nieuwe pijplijn: Noorwegen voelt de Russische dreiging naderen en schroeft de militaire staat van paraatheid op. Moeten ook wij ons zorgen maken?

Noorwegen verhoogt de staat van paraatheid van het leger vanwege de oorlog in Oekraïne. “Dit is de meest alarmerende veiligheidssituatie in decennia”, zei premier Jonas Gahr Støre op een persconferentie. Hoewel er volgens Støre geen directe aanwijzingen zijn dat Rusland Noorwegen of een ander NAVO-land rechtstreeks in de oorlog wil meeslepen, is het volgens hem noodzakelijk dat alle NAVO-landen op hun hoede zijn.

“Noorwegen vindt Rusland een onvoorspelbare buur”, zegt Laurien Crump, expert internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. “ Niemand kan op dit moment goed inschatten tot wat Poetin in staat is als hij verder in het nauw gedreven wordt. Door het leger klaar te houden, bereidt Noorwegen zich alvast op het slechtste voor.”

Een aantal recente gebeurtenissen maakt de Noren bezorgd. De laatste weken werden minstens zeven Russen opgepakt omdat ze met drones beelden maakten van militair materiaal, luchthavens en energie-infrastructuur. De Noorse veiligheidsdiensten arresteerden vorige week een onderzoeker aan de universiteit van Tromsø die zich bezighield met het Noorse veiligheidsbeleid in het Arctische noorden. De man deed zich onder de schuilnaam José Assis Giammaria voor als een Braziliaanse student, maar zou volgens de Noorse veiligheidsdienst een Russische spion zijn.

Nieuwe pijplijn

Daarnaast zijn de Noren bezorgd over mogelijk Russische sabotage van de pas ingehuldigde Baltische pijplijn, die sinds dinsdag gas vervoert van Noorwegen naar Polen en de Baltische staten. Die bezorgdheid leeft vooral sinds er vorige maand grote lekken ontstonden aan de pijpleidingen Nord Stream 1 en 2, die eveneens door de Baltische Zee lopen. Zowel Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen als NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg sprak van “sabotage”, zonder Rusland expliciet te benoemen.

Veel veiligheidsexperts wijzen wel naar naar Moskou als schuldige. De sabotage van Nord Stream 1 en 2 moet in die optiek vooral als waarschuwing gezien worden. Rusland had al langer de gastoevoer via Nord Stream 1 naar Europa verminderd en Nord Stream 2 was zelfs nog niet in gebruik. “Maar als je die pijpleidingen kunt saboteren, dan kun je dat natuurlijk ook doen met andere pijpleidingen”, zegt professor internationale politiek Thijs Van de Graaf.

Sabotage aan de nieuwe Baltische pijplijn zou potentieel nog veel grotere gevolgen hebben dan schade aan de Nord Stream-leidingen. Op volle kracht zou die pijplijn jaarlijks 10 miljard kubieke meter gas naar Polen vervoeren. “Voor Polen en heel wat andere Oost-Europese staten is dat een belangrijke nieuwe bron nu het Russische gas is weggevallen”, zegt Van de Graaf. “Als die pijplijn beschadigd zou worden, dreigen bij die landen energietekorten te ontstaan als we een koude winter hebben.”

Nu Noorwegen de staat van paraatheid verhoogt, zal het leger dan ook frequentere patrouilles houden langs de grens met Rusland en de belangrijkste energie-installaties en pijpleidingen. “Daarnaast moeten verschillende eenheden van het leger voortaan paraat zijn om binnen de 24 tot 48 uur operationeel te zijn. Normaal is dat binnen de vijf tot zeven dagen”, zegt kolonel op rust Roger Housen, die contact houdt met Noorse collega’s. Noorwegen kondigde ook al aan dat het Russische vissersboten strenger gaat controleren, omdat er sterke vermoedens zijn dat die betrokken zijn bij recente sabotage van onderzeese Europese glasvezelkabels voor internet.

Ook in Duitsland

Niet alleen Noorwegen, maar ook andere NAVO-landen zijn bezorgd over Russische sabotage. Begin oktober lag het treinverkeer in Noord-Duitsland drie uur stil nadat twee glasvezelkabels gelijktijdig doorgeknipt waren. De efficiëntie waarmee dat gebeurde, verried een grote kennis van het Duitse spoorwegensysteem. Net als de Noren heeft ook Duitsland al onbekende drones gespot aan zijn legerbasissen, waar Oekraïense soldaten getraind worden om Duitse pantserwagens te besturen. En verschillende overheidswebsites of persoonlijke websites van politici, waaronder die van bondskanselier Olaf Scholz, kregen recent (pro-)Russische cyberaanvallen te verwerken. Het kwam zelfs zover dat de regering Arne Schönbohm, topman van het Duitse agentschap voor cybersecurity, ontsloeg wegens vermeende banden met de Russische inlichtingendiensten.

Duitsland maakt er nu werk van om de hele maatschappij, van de energie-installaties tot de zorgsector, beter te beveiligen tegen sabotage of cyberterrorisme. Een taak waar volgens Housen ook andere NAVO-landen, zoals België, maar beter spoed achter zetten. “Sinds de oorlog in Oekraïne hebben de NAVO-landen hun defensiebudgetten aanzienlijk verhoogd”, zegt hij. “Maar de meeste investeringen gingen tot nu toe naar de traditionele defensieapparaten. We moeten ons daarnaast beter wapenen tegen andere vormen van Russische oorlogsvoering, zoals cyberaanvallen of sabotage van energievoorzieningen. Onze publieke infrastructuur is op elk vlak nog onvoldoende beveiligd.”