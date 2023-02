Ook Dell hard geraakt door inflatie, Amerikaanse computermaker schrapt 6.650 banen

Volgens marktanalist IDC was Dell van de drie grootste pc-makers de zwaarste verliezer tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar. Het bedrijf verkocht toen ruim 37 procent minder computers dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dell haalt zo’n 55 procent van de winst uit de verkoop van pc’s.

Topman Jeff Clarke schreef in een memo, in handen van persbureau Bloomberg, dat het bedrijf wordt geconfronteerd met marktcondities die “blijven verslechteren, met een onzekere toekomst”. In de Verenigde Staten en Europa zijn consumenten door de inflatie geneigd grote aankopen uit te stellen. Eerdere kostenmaatregelen, zoals een tijdelijke stop op het aannemen van personeel en bezuinigen op zakenreisjes, volstaan niet meer.

HP

Ook andere hardwaremakers snijden in het personeelsbestand. Concurrent HP kondigde in november al het ontslag van zesduizend medewerkers aan. Computermaker IBM en Cisco, een bedrijf dat netwerkapparatuur zoals routers maakt, hebben beiden gezegd zo’n vierduizend mensen op straat te zetten. In totaal zijn in de techsector in 2022 bijna honderdduizend banen geschrapt; een stijging van 649 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

De periode van krimp komt voor de computermarkt na een periode van ongekende groei. Analist Ryan Reith van IDC schrijft in een toelichting bij marktonderzoek naar de verkoop van computers: “2021 was een bijna historisch jaar voor de verkoop van computers (...). Als we later terugkijken zullen de pieken en dalen van deze periode ongetwijfeld uitzonderlijk blijken, maar er liggen nog meer dan genoeg kansen in het verschiet.”