Ook de papa sleept zwangerschapskilo’s mee: ‘Er ontstaan nieuwe gewoontes die niet meer verdwijnen’

Wat heeft u precies onderzocht?

“We zijn gaan kijken wat de transitie naar ouderschap, van een situatie zonder naar een situatie met kind, doet met koppels. Hoe veranderen lichaam en levensstijl, en hoe komt het dat mensen hun gedrag veranderen? De exacte cijfers worden nog volop geanalyseerd, maar we zien duidelijk dat de gekende zwangerschapskilo’s niet enkel van toepassing zijn op de vrouw. Je hoort wel vaker dat ‘de papa mee zwanger is’, en die hypothese blijft overeind. Ook bij de papa’s zien we dat er gewicht bijkomt tijdens die periode, gemiddeld gezien dan toch.”

“Het geldt dus zeker niet voor alle papa’s. We proberen binnen die groep nu een aantal risicoprofielen te ontwaren, vooral naar preventie toe. Als je bij ieder kind datzelfde effect krijgt, kan dat implicaties hebben voor het ontwikkelen van overgewicht of obesitas.”

Komen die kilo’s er vooral tijdens of na de zwangerschap bij?

“Voornamelijk tijdens de zwangerschap zien we dat bepaalde factoren een belangrijke invloed hebben. Zo zien we bijvoorbeeld dat veranderende voorkeuren bij de zwangere vrouw, zoals een drang naar pizza, pasta of tussendoortjes tijdens het eerste semester, vaak gekopieerd worden door partners. Of later, wanneer de zwangere buik vermoeidheid met zich meebrengt, nestelen ze zich mee in de zetel. Soms gebeurt dat uit solidariteit, maar het is vooral makkelijker om dingen met twee te doen. Het probleem is vooral dat er al snel een ongezonde gewoonte gecreëerd is die moeilijk verdwijnt.”

Moeten er ook postnatale work-outs komen voor mannen?

“Ik zie dat het ook voor vrouwen, ondanks het bestaande aanbod, een grote uitdaging blijft om terug naar het oude fysieke niveau toe te werken. Soms is er tijdens de herstelperiode een gebrek aan kennis over wat wel of niet veilig is, maar vooral het praktische, organisatorische luikje werkt tegen. Zo’n pasgeboren baby laat je niet even alleen thuis om te gaan sporten. Dat is iets waar partners eveneens mee worstelen in de periode na de bevalling: ze zijn de hele dag gaan werken, en willen hun vrouw en kind dan niet nog eens alleen laten ’s avonds om te gaan bewegen.”

Hoe doorbreek je dat stramien?

“Door een aanpak die eerder gericht is op het koppel, dan enkel op moeder of vader. Bij zorgverleners hebben papa’s vaak het gevoel dat ze niet betrokken worden en geen info krijgen. Dat moet beter, en timing is in die context erg belangrijk. Waarom zou je geen terugbetaald voedings- of sportconsult kunnen voorzien tijdens de zwangerschap, nog voor ouders overstelpt worden met babyzorgen?”

“Daarnaast blijft er een barrière om hulp in te schakelen. Een noodsituatie op het werk vinden we een geldige reden om bijvoorbeeld aan familie of vrienden te vragen om even te babysitten, maar voor sport is dat blijkbaar niet oké.”

Moet ook de regeling van het zwangerschapsverlof dan wat meer gericht zijn op het koppel?

“Nu moet je inderdaad al geluk hebben dat je voor een bedrijf hebt die wat meer flexibiliteit biedt aan beide partners. In ons onderzoek zien we dat ouders aangeven dat ze zich in een stereotiepe rol geduwd voelen, waarbij de papa snel weer fulltime werkt en de mama alle zorg opneemt. Maar er zijn nog opportuniteiten. Stel je voor dat ouders hun baby gewoon kunnen meenemen naar de fitness. Over zulke dingen moeten we veel meer nadenken.”