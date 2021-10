Ook de man moet bevrijd worden uit zijn keurslijf

De expo Masculinities: Liberation through Photography opent met een foto van de Brit John Coplans. Een freeze–frame van een ouder mannenlichaam, niet opgepompt, niet sterk, niet viriel, het tegenovergestelde van hoe mannen doorgaans visueel gerepresenteerd worden. En net dat is mannelijk, of op zijn minst óók mannelijk, zegt Alona Pardo, die de expo voor de Barbican in Londen samenstelde en die nu uitrolt in het Antwerpse FOMU. “Het idee is tot stand gekomen in 2016, de hoogdagen van #MeToo en de verkiezing van een misogyne wereldleider. Ik begon na te denken over wat we eigenlijk willen bereiken wanneer we het hadden over gender justice, en realiseerde me dat het concept ‘mannelijkheid’ even verstikkend is als het construct ‘vrouwelijkheid’. Het concept van een ‘succesvolle man’ is al decennia onveranderd, terwijl dat van de vrouw andere vormen aanneemt omdat we door het feminisme bepaalde patronen en verwachtingen in vraag stelden. Maar het is tijd dat we inzien dat er meerdere manieren zijn om die mannelijkheid te beleven. Dat ook de man bevrijd moet worden uit zijn keurslijf. Vandaar de titel van de expo.”

Via het werk van Richard Avedon, Rineke Dijkstra, Peter Hujar, Isaac Julien, Robert Mapple­thor­pe, Catherine Opie en Wolfgang Tillmans wordt dat keurslijf uitgekleed. Onder­wer­pen als queer-identiteit, macht en patriarchaat, archetypes, het zwarte lichaam, vaderschap en de female gaze belichten de complexiteit van wat het nu en zestig jaar geleden betekende om man te zijn, en hoe dat man-zijn doorgaans in beeld wordt gebracht. “Waar denken we aan als we sportman zeggen? Of vader? Soldaat? Het zijn vastgeroeste culturele constructies, terwijl de realiteit veel diverser en gelaagder is”, zegt Pardo. “Als er iets is wat ik hoop dat mensen mee­nemen van deze expo, is dat ze op een andere manier, met meer openheid en empathie, naar elkaar, maar vooral naar zichzelf leren kijken.”

Masculinities: Liberation through Photography, FOMU Antwerpen, 22/10/21 tot 13/3/22. fomu.be

Robert Mapplethorpe was zodanig gefascineerd door het lichaam van bodybuildster Lisa Lyon, dat tegelijkertijd traditionele vrouwelijke schoonheid als mannelijke kracht uitstraalde, dat hij in 1983 een volledig boek wijdde aan alle beelden die hij van haar maakte: Lady, Lisa Lyon. Beeld RV

